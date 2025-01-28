CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

«Деловые Линии»: роботы повышают эффективность сортировки посылок примерно в 1,5 раза

Группа компаний «Деловые Линии» внедрила систему, предназначенную для сортировки посылок весом до 30 кг, в подразделении Новосибирска. Для тестирования были выбраны компактные роботы отечественной разработки. Устройства могут двигаться со скоростью 2 м/с, что в 1,5 раза быстрее ходьбы человека. Новое решение интегрируется в складские процессы благодаря открытому API и обеспечивает высокую скорость сортировки отправлений. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии».

«По итогам тестирования мы выяснили, что роботизация сортировки посылок позволяет нам повысить производительность процесса примерно в 1,5 раза. Также благодаря технологии сокращается трудоемкость операций и снижается себестоимость сортировочных работ. Процесс будет быстрее и эффективнее, и это заметное преимущество, благодаря которому справляться с большим объемом посылок станет гораздо проще», – сообщили представители ГК «Деловые Линии».

foto_delovye_linii_rob.jpg

Деловые Линии
«Деловые Линии»: роботы повышают эффективность сортировки посылок примерно в 1,5 раза

В группе компаний добавили, что в течение следующего года планируется масштабирование новой системы сортировки и на другие подразделения перевозчика. В связи с большим вниманием участников рынка к автоматизации складских процессов в планах у «Деловых Линий» также тестирование и других инновационных решений – в частности, робота-манипулятора, робота-транспортировщика и программных продуктов на основе нейросетей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

У Nvidia колоссальное падение цены акций из-за китайского ИИ DeepSeek

Не на бумаге, а в коде: игроки ИТ-рынка инвестируют в интеграцию своих продуктов

Российская криптоплатформа ищет на работу потомственного астролога. Платить будет больше, чем программистам. Опрос

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 10 апреля

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще