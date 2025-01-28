Бренд EKF расширяет ассортимент программируемыми реле Pro-Relay

Бренд EKF расширяет ассортимент программируемыми реле Pro-Relay, которые представляют собой решение для локальных и малых систем автоматизации. Эти компактные устройства находятся в промежуточном сегменте между релейной автоматикой и программируемыми логическими контроллерами (ПЛК), предлагая пользователям возможность заменить традиционные реле, таймеры и счетчики. Pro-Relay не только упрощает процесс наладки оборудования, но и значительно сокращает количество необходимых кабелей.

Программируемые реле Pro-Relay находят применение в системах управления автоматическим вводом резерва (АВР). Кроме этого, они также способны управлять как отдельными устройствами — например, насосами и шлагбаумами, так и небольшими системами управления, включая освещение, отопление и вентиляцию. Устройства обеспечивают возможность регулировки скорости, направления, пуска и остановки различных исполнительных механизмов, а также тестирования и контроля качества выпускаемой продукции.

Одна из ключевых особенностей Pro-Relay − способность выполнять логическое управление без необходимости сложного программирования. Устройство обладает достаточной гибкостью для изменения параметров работы в соответствии с потребностями производственного процесса.

Pro-Relay оснащено современными интерфейсами RS-485 и Ethernet и поддерживает протоколы передачи данных, такие как Modbus ASCII, Modbus RTU (Master-Slave) и Modbus TCP (Client-Server). Программирование осуществляется с использованием языка функционально-блочных диаграмм (FBD), что делает настройку интуитивно понятной и доступной.

Встроенный ЖК-дисплей позволяет пользователям не только следить за работой системы, но и вносить изменения в алгоритмы ее функционирования. Интегрированная клавиатура предоставляет возможность параметрирования значений внутренних переменных и управления выходными сигналами устройства.

Pro-Relay можно устанавливать как на DIN-рейку 35 мм, так и на монтажную плату или другую ровную поверхность с помощью винтов. Устройство работает в диапазоне температур от -20 до 55 °C, что делает его применение универсальным решением для различных условий эксплуатации.