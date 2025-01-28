Аналитика МТС: на технологии звонков в интернете приходится почти половина голосового трафика

ПАО «МТС» подвела итоги использования на своей мобильной сети технологий передачи голоса через интернет в 2024 г. – общая доля голосового трафика через VoLTE (голос через 4G интернет) и VoWiFi (голос через Wi-Fi) выросла к концу 2024 г. в общем объеме голосовых услуг до 45,1% с 41,6% годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

VoLTE (Voice over LTE) - технология передачи голосовых данных через интернет 4G, обеспечивающая более высокое качество передачи речи, чем в сетях 2G и 3G; позволяет практически мгновенно дозваниваться до собеседника, а также пользоваться мобильным интернетом во время разговора по телефону.

Технология VoWiFi (Voice over Wi-Fi) дает возможность звонить через локальные сети Wi-Fi в условиях затрудненного проникновения сигнала сотовой связи или массового скопления абонентов (в подвальных помещениях, торговых центрах, аэропортах), а также экономить средства в роуминге за границей.

К концу 2024 г. доля трафика VoLTE в совокупном объеме голосового трафика МТС в России составляла 39,3%, а трафика VoWiFi – 5,8%. Общая длительность разговоров в сети LTE выросла за год на 5%.

Рост трафика VoLTE обусловлен модернизацией сети и дальнейшим проникновением современных 4G устройств. В августе 2024 г. МТС развернула технологию VoLTE в федеральном масштабе - с запуском VoLTE в Нижегородской области эта технология стала доступной во всех регионах присутствия МТС.

В топ-3 по приросту трафика VoLTE в 2024 г. вошли Приволжский (+12,5%), Уральский (+9,3%) и Южный (+3,4%) федеральные округа.

Московский регион ввиду высокого проникновения LTE устройств лидирует среди всех регионов по доле трафика VoLTE, где на этот показатель приходится половина от общего объема звонков. Следом идут Новосибирская область (47,3%), Омская область (47%), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (46,4%) и Томская область (46%).

Для работы сервисов VoLTE и VoWiFi нужно подключить технологическую метку «Интернет-звонки» через приложение «Мой МТС» или ввести в режиме набора номера команду *111*6#. Дополнительно ничего оплачивать не нужно.