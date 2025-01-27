Выручка Navicon увеличилась за 2024 г на 15%

Российский системный интегратор и разработчик Navicon подвел предварительные итоги работы за 2024 г. Выручка компании в России составила 1,9 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2023 г. Количество активных клиентов и новых проектов выросло на 12%, а число сотрудников увеличилось на 10% — на сегодняшний день штат компании превышает 400 человек. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Прежде всего на динамику выручки Navicon повлияла активизация российского бизнеса в части проектов импортозамещения. Крупные компании до этого не спешили стартовать проекты миграции на отечественное ПО: они выстраивали свою ИТ-инфраструктуру на зарубежных ИТ-продуктах годами, а потому первое время наблюдали за развитием ситуации на рынке и ждали успешных кейсов переезда. Сейчас многие из них начали замену бизнес-критичного софта. В 2024 г. Navicon реализовал или стартовал несколько проектов внедрения российских программных решений для таких компаний, как «Объединенные пивоварни – холдинг», «Рив Гош», ACHA, Dostavista и др.

В первую очередь заказчиков интересовало построение полноценных комплексных платформ данных и внедрение BI-систем, а также переход на отечественные MDM, BPM, CRM, CPM/EPM/IBP-решения. Так, объем бизнеса Navicon в части решений для бизнес-аналитики вырос на 20%, в сегменте CRM — на 25%. Причем для большинства клиентов было важно, чтобы в пакет услуг, помимо внедрения конкретного ИТ-продукта, был включен стратегический консалтинг в области импортозамещения: выбор стека наиболее подходящих отечественных аналогов импортного программного обеспечения, разработка дорожной карты и стратегии миграции.

На текущий момент консалтинговые подразделения Navicon работают на стеке технологий и продуктов от ведущих отечественных вендоров, таких как Arenadata, BPMSoft, ELMA, Optimacros, «Форсайт» и др. Компания также развивает сотрудничество с облачными провайдерами, такими как Yandex Cloud и VK Cloud.

Кроме того, компания занималась развитием и расширением продуктовой части бизнеса. Так, был внесен ряд функциональных доработок в систему управления мастер-данными «Гармония МDМ». Нововведения коснулись удобства использования платформы, а также были направлены на повышение ее надежности в условиях роста нагрузки и потоков данных.

Обновился еще один из флагманских BI-продуктов компании — self-service платформа для работы с данными «Дельта BI», объединяющая в себе возможности Business Analytics, Data Preparation и Data Science. Была проведена серьезная работа в части оптимизации запросов и повышения производительности ИТ-решения. Развитие линейки собственных ИТ-решений компании стало одним из факторов, позволивших увеличить объем выручки по продуктам «Гармония МDМ» и «Дельта BI» на 30% за 2024 г.

Портфель Navicon также пополнился новой разработкой — «Гармония ELT». Это продукт для построения и развития DWH на базе open-source технологий.

ИТ-решение позволяет до 50% сократить трудозатраты data-инженеров на подключение новых источников и разработку трансформаций.

Развивается и партнерская программа компании — в 2024 г. в нее входят 20 крупных игроков российского ИТ-рынка, которые занимаются внедрением линейки собственных продуктов Navicon.

Дарья Судьбина, финансовый директор Navicon: «На ИТ-рынке есть некоторые опасения, связанные с текущей экономической ситуацией. Так, сохранение высокой ключевой ставки может оказать влияние на отечественные компании и привести к формированию более консервативных ИТ-стратегий, а также сокращению числа запускаемых ИТ-проектов. Тем не менее, на данный момент это не должно существенно отразиться на нашем бизнесе. В 2025 г. мы сохраняем оптимистичные прогнозы на рост как консалтингового, так и продуктового направлений, а также планируем расширение штата».

Сергей Чевычелов, управляющий партнер системного интегратора и разработчика Navicon: «Мы успешно импортозаместили портфель продуктов, доступных нашим клиентам, и развиваем экспертизу в области внедрения и разработки российского программного обеспечения. При этом мы продолжаем поддерживать наших клиентов, которые выбрали сохранить стек иностранных технологий и обладают на эти решения бессрочными лицензиями. Наша основная задача как раньше, так и сейчас — стать для клиентов надежным партнером, который поможет сохранить бесперебойность и эффективность бизнеса за счет цифровых решений в любых экономических условиях».