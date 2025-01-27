«Первая Форма» разработала ИИ-агентов, способных заменить реального сотрудника

Разработчики low-code BPM-системы «Первая Форма» внедрили в решение ИИ-агентов, которые автономно выполняют задачи, соответствующие обязанностям менеджера среднего звена.

ИИ-агент — это система на основе искусственного интеллекта, способная автономно принимать решения на основе корпоративных данных и предпринимать действия для достижения конкретных целей.

В отличие от традиционных чат-ботов, они действуют самостоятельно по расписанию или триггерам, следуя заложенной «должностной инструкции». ИИ-агенты вовлекают в процесс других участников, принимают решения на основе анализа имеющихся данных и контекста, обучаются и гибко выполняют различные задачи в рамках своей роли. Например, роли клиентского менеджера, сотрудника технической поддержки или специалиста по документообороту.

Результаты внедрения ИИ-агентов

Внедрение в процессы компании показало, что возможности ИИ-агентов сопоставимы с работой менеджера, сопоставимы с работой менеджера, принимающего решения в условиях определенности. «ИИ-агенты способны эффективно решать задачи и принимать решения в ситуациях, где определены исходные данные и методы решения», – сказал генеральный директор «Первой Формы» Денис Селезнев.

При использовании ИИ-агенты успешно справились со следующими типами задач:

Операционными — выполняли различные действия в рамках бизнес-процессов в соответствии с заданной целью, вводными данными и ограничительными параметрами; генерировали документы; работали с данными — проверяли, выявляли нетипичные действия, готовили отчеты.

Управленческими — планировали задачи и распределяли ресурсы, обеспечивали соблюдение сроков и процедур, контролировали исполнения задач и анализировали результаты.

Оптимизационными – идентифицировали точки улучшения эффективности и выявляли риски.

Коммуникационными – взаимодействовали с внутренними и внешними стейкхолдерами, отвечали на вопросы сотрудников, пополняли базу знаний.

В частности, два ИИ-агента выполняли роли специалистов по документообороту при работе с первичными документами, а еще один – роль персонального ассистента.

При выполнении задач специалиста по документообороту, первый ИИ-агент работал с исходящими актами и счетами. На основании данных из договора он самостоятельно запрашивал у ответственных сотрудников и клиентов подтверждение о выполнении работ. В процессе он анализировал ответы менеджера и выбирал, как поступить: например, запрашивал перенос сроков или привлекал руководителя.

Затем ИИ-агент формировал закрывающие акты и счета, выбирал согласующих лиц и вносил в документы правки. Готовые документы он отправлял в интегрированную систему ЭДО или подключал сотрудника, чтобы тот организовал доставку печатных версий. Задачи он закрывал, когда получал подписанный контрагентом документ или оплату по счету.

Второй ИИ-агент работал с актами и счетами от поставщиков. Он сам запрашивал у контрагентов документы и проверял их с учетом своего предыдущего опыта — находил неверные формулировки и недостающие данные, собирал для контрагента список правок, перепроверял обновленные версии, ставил счета в оплату и контролировал, получил ли контрагент подписанные документы.

В роли персонального ассистента ИИ-агент выполнял следующие задачи: анализировал протоколы рабочих встреч, компилировал из них информацию, которая касается конкретного пользователя, и формировал из нее список поручений. Этот список ИИ-агент сверял с уже существующими в системе задачами, актуализировал их или создавал новые задачи со специальной пометкой, чтобы сотрудник мог их отфильтровать. Готовый список задач со ссылками и краткие итоги встреч ИИ-агент присылал пользователю. Работать с ассистентом можно было и в вебе, и в мобильном приложении «Первой Формы».

Ключевая особенность ИИ-агентов в «Первой Форме» — встроенность в архитектуру системы.

«В нашей BPM-системе можно настроить бизнес-процесс любой сложности с помощью low-code конструктора. Но если раньше в них работали люди, то теперь это могут делать ИИ-агенты. По сути это виртуальные сотрудники, способные действовать автономно и адаптироваться к задачам. Настройка ИИ-агентов при этом выполняется также с помощью low-code, без программирования», – сказал Денис Селезнев.

Новая технология алгоритмизации процессов

«Первая Форма» разработала новую методологию автоматизации бизнес-процессов, которая преобразует должностные инструкции в алгоритмы для ИИ-агентов. С помощью программного обеспечения пользователи могут генерировать алгоритмы из существующих инструкций и создавать ИИ-агентов, готовых к выполнению задач. Это позволяет отказаться от привлечения специалистов по ИИ, делая автоматизацию доступной даже для тех, кто не имеет опыта в программировании.

При настройке ИИ-агентов можно использовать различные языковые модели. Инфраструктура размещается в контуре клиента, обеспечивая безопасность корпоративных данных.

ИИ-агенты как технологический ответ на кадровый голод

«Мы видим, что ИИ-агенты могут стать реальным решением проблемы кадрового голода в России. Возможность нанять на работу искусственный интеллект позволит закрыть потребность в недостающем персонале среднего звена и увеличить эффективность действующей команды», – отметил Денис Селезнев.

Внедрение виртуальных сотрудников постепенно становится мировым трендом: по данным Boston Consulting Group (BCG), 51% британских руководителей уже заявили о намерении перераспределить средства с персонала на технологии ИИ после повышения налогов для работодателей. В США ИИ-агенты обрабатывают более 60% запросов от клиентов в компаниях разных секторов, а стартап Workhelix разрабатывает для клиентов планы внедрения ИИ с помощью ИИ-агентов.