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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в крупнейших городах Среднего Урала

Специалисты «МегаФона» провели мероприятия по улучшению качества связи в восьми населенных пунктах Свердловской области, в том числе Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Красноуральске. Строительство новых базовых станций увеличило скорость мобильного интернета в радиусе их действия до 25%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самые масштабные работы были проведены в Нижнем Тагиле. Новое телеком-оборудование появилось на Черноисточинском шоссе, на улице Садоводов, а также в коллективном саду №3 и СТ «Черемушки». Теперь максимальная скорость передачи данных здесь может достигать 50 Мбит/с.

Для увеличения емкости сети связисты также построили базовые станции на улице Симферопольской в Екатеринбурге, в деревне Боярка городского округа Заречный, поселке Соколовка в Верхней Пышме, на улице Клубничной в Верхней Салде, на улице Западной в Красноуральске и в других населенных пунктах. В общей сложности изменения ощутили десятки тысяч жителей Свердловской области.

«Мы постоянно развиваем инфраструктуру мобильной сети, ведь потребность в быстром и стабильном сигнале 4G растет. Например, в Нижнем Тагиле объем переданного трафика за год увеличился примерно на 24%, и эта тенденция сохраняется на территории всей области. Наши специалисты выявляют места, где требуется расширить зону покрытия или увеличить емкость сети, и планируют там строительство новых объектов. За «МегаФона» год мы построили более 45 базовых станций», — сказал директор МегаФона в Свердловской области Алексей Женихов.

В целом за прошлый год специалисты компании построили и модернизировали более 1300 телеком-объектов в регионе. В том числе, в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» услуги «МегаФона» стали доступны более чем в 30 малых населенных пунктах Среднего Урала.

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