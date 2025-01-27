«Геоскан» и Университет Цинхуа развивают совместные космические проекты

ГК «Геоскан» и Международный Научно-исследовательский центр «Аэрокосмическая инновационная техника» Университета Цинхуа (Китай) заключили соглашение о сотрудничестве. Партнеры договорились инициировать развертывание в Китае сети наземных станций для приема данных с космических аппаратов в UHF, S, L и X-диапазонах в образовательных и научных целях, проводить исследования, связанные с работой над спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), поиском новых технологических решений, обработкой и дальнейшим использованием данных ДЗЗ. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

Документ с новыми инициативами был подписан в ходе смены детского научно-образовательного лагеря X-Camp, организованного X-Institute при поддержке Tsinghua Shenzhen International Graduate School и Университета Цинхуа. Школьники с шестого по 10 класс со всего Китая подавали заявки на участие, и лишь 80 лучших прошли отбор.

Эксперты «Геоскана» в треке «Искусственный интеллект и спутниковые данные» провели лекции о малых космических аппаратах, баллистике, спутниковых данных, а также о наземных станциях для приема информации с орбиты. Практическая часть проходила в формате проектной деятельности. Ее результатом стала презентация проектов, в их числе — дрон-спутник для сбора космического мусора, кейс по применению метеоданных, разработки по межспутниковой связи.

«Мы сделали первые общие шаги в сфере образовательного космоса. Продолжим работать над развитием совместных научно-образовательных проектов с Университетом Цинхуа и другими вузами Китая, в том числе и в России, будем обмениваться опытом в части обработки данных ДЗЗ для достижения лучших результатов. Уверен, что это благотворно повлияет на развитие образования в космической сфере в обеих странах», — сказал руководитель отдела наземных систем малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Кирилл Стариков.

ГК «Геоскан» и Международный Научно-исследовательский Центр «Аэрокосмическая инновационная Техника» Университета Цинхуа начали сотрудничество в сфере научно-образовательных космических проектов весной 2024 г. Протокол о намерениях был подписан во время визита российских компаний в Китай, организованного Фондом содействия инноваций.