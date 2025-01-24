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МТС накрыла сетью LTE семь жилых комплексов в Рыбном

ПАО «МТС» развернула сеть LTE и обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей развивающегося района вдоль улицы Крымской в городе Рыбном. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После установки нового телеком-оборудования быстрый LTE-интернет появился в ЖК «Алые паруса», «Золотые ключи», «Краски жизни», «Времена года», «Мега», «Аист» и «Панорама». В общей сложности, в этом районе проживает более 3000 человек. Также связь на новых скоростях стала доступна посетителям ТЦ «Большой», местного сквера, работникам детских садов, кафе и магазинов.

Теперь в этом районе Рыбного можно пользоваться всеми цифровыми сервисами на высокой скорости даже в часы максимальной нагрузки на сеть: общаться в социальных сетях по видеосвязи, удаленно решать рабочие вопросы или учиться, играть в сетевые игры, скачивать и смотреть фильмы и сериалы.

«МТС планомерно расширяет сеть LTE в Рыбном. Ранее мы прокачали районы массовой жилой застройки в других частях и на въезде в город. Помимо мобильной связи в этих же локациях мы развиваем сеть домашнего интернета и ТВ, чтобы местные жители могли пользоваться комплексными возможностями сети, которые доступны жителям Рязани и других крупных городов», – отметил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

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