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МТС «накрыла» Дзержинск сетью гигабитного домашнего интернета

ПАО «МТС» сообщает о завершении первого этапа обновления фиксированной сети в Дзержинске, а также строительстве новой инфраструктуры в новостройках. Обновленная фиксированная сеть МТС «раскинулась» в густонаселенных районах города. Доступ к гигабитному интернету и сервисам экосистемы МТС получили более 80 тыс. жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В течение 2024 г. МТС заменила более 50% своего оборудования фиксированной сети в Дзержинске на сверхбыстрый гигабитный интернет. Модернизация позволила повысить качество и стабильность связи, а также увеличить скорость интернета в пять и более раз в зависимости от потребностей абонентов. МТС не только модернизировала свою сеть, но и построила фиксированную сеть для ряда новых жилых комплексов в Дзержинске. Более 2,5 тыс. жителей новостроек теперь имеют возможность подключиться к гигабитному домашнему интернету.

«В 2025 г. мы продолжим модернизацию сети, чтобы наши клиенты могли свободно пользоваться всеми сервисами экосистемы компании. Для нас важно, чтобы сеть была отказоустойчивой. Поэтому мы активно инвестируем в нее и производим замену старого оборудования на более технологичное. Также мы уделяем внимание и новому строительству, чтобы молодые семьи, заезжающие в новостройки, могли получать качественные услуги: работать и учиться удаленно, смотреть фильмы и спортивные программы в высоком качестве, заботиться о доме с помощью умных устройств. Жители Дзержинска смогут сэкономить до 40% на оплате услуг связи, если воспользуются комплексным предложением, включающим мобильную связь и интернет», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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