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«МегаФон» усилил связь в третьем по величине городе Прикамья

Инженеры «МегаФона» запустили объекты связи в третьем по величине городе Прикамья. Свыше 80 тыс. жителей Соликамска и его окрестностей получили более стабильную голосовую связь и мобильный интернет на скорости до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба «МегаФона» ввела в эксплуатацию новые базовые станции в районе улицы Комсомольской, вблизи микрорайона Боровая и в поселке Корякино.

«Темпы роста трафика в Соликамске выше, чем в областной столице – объем передачи данных за год увеличился на 48%, тогда как в Перми на 25%. Поэтому развитие инфраструктуры мобильной связи в этом городе на севере региона было важным и необходимым. Запуск базовых станций увеличил территорию 4G-покрытия в Соликамске, а также более равномерно распределил нагрузку на сеть, чтобы жители могли пользоваться мобильным интернетом на комфортной скорости», – сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Также новое оборудование установлено в поселке Усовский Соликамского района, где проживает около 400 человек.

Телеком-объекты работают одновременно в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает широкое покрытие территории населенного пункта и высокую скорость передачи данных. Благодаря развитию инфраструктуры связи горожане смогут смотреть видео в хорошем качестве, общаться и вести трансляции в мессенджерах, использовать видеосвязь, обращаться к порталу «Госуслуги» и получать запрошенные данные в электронном виде.

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