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iTProtect перенес инфраструктуру в облако Nubes

Российский облачный провайдер Nubes завершил проект по миграции внутренних ИТ и бизнес-систем ИБ-интегратора iTProtect в облако NGCloud. Целью проекта стал переезд инфраструктуры интегратора из зарубежного в отечественное облако. Об этом CNews сообщили представители iTProtect.

Переход из одного облака в другое осуществлялся в сжатые сроки, так как длительная приостановка рабочих сервисов при миграции могла повлиять на бизнес-процессы. При поиске облачного провайдера ИБ-интегратору было важно не только сохранить общий уровень безопасности внутренних систем на высоком уровне, но и обеспечить возможность быстрого масштабирования ресурсов под актуальные задачи, требующие увеличения объема мощностей.

«При выборе облачного провайдера мы учитывали несколько факторов, в первую очередь это надежность работы дата-центра, в случае с облачными сервисами тех же экосистемных провайдеров существует чуть больше рисков, нежели у специализированного облачного вендора. В случае с Nubes, мы смогли убедиться в надежности инфраструктуры дата-центра провайдера, «пощупав руками» место, где потенциально будут находиться наши системы и данные. Также, важную роль при выборе партнера сыграл фактор высокого уровня техподдержки, это и взаимодействие с рабочей командой во время самой миграции в облако, и последующая оперативная реакция на возникающие вопросы с нашей стороны», – сказал Максим Головлев, управляющий директор iTProtect.

Облако NGcloud компании Nubes расположено в дата-центре класса Tier III с уровнем доступности 99,99% и аттестовано в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», также содержит встроенные инструменты безопасности, в том числе для защиты от DDoS-атак L3/L4 и сканирования IP-адресов.

Всего в процессе миграции в рамках проекта перенесено 10 бизнес и ИТ-систем: CRM, почтовый сервис, система резервного копирования, домен, включая ИБ-системы (SIEM и другие). Системы развернуты на десятках виртуальных машинах, по результату использования продукта во второй половине 2025 года планируется расширение мощностей.

Для обеспечения отказоустойчивости и высокой доступности сервисов, функционирует почтовый кластер, применяются зеркалирование BPM-системы и гео-разнесенная кластеризация.

Подготовительная работа к миграции систем в облако NGcloud заключалась в настройке безопасной среды для передачи данных, а также обеспечения безопасного соединения между двумя площадками. Реализация самой миграции заняла чуть больше недели - это копирование виртуальных машин, запуск и исправление недочетов.

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