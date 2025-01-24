CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Дмитрий Григоренко провел совещание в Минцифры по развитию перспективных цифровых проектов

Заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко провел совещание с руководством Минцифры России по вопросам реализации ключевых проектов цифровизации.

Вице-премьер напомнил, что за последние годы в России был создан фундамент для развития отрасли информационных технологий.

В частности, сформирована современная телекоммуникационная инфраструктура. Более 80% абонентов мобильной связи находятся в зоне приема 4G. Обеспечена возможность подключения к высокоскоростному интернету свыше 90% домохозяйств.

Значительное внимание было направлено на развитие кадров для цифровой отрасли. За последние пять лет количество сотрудников ИТ-компаний выросло более чем на 70% и достигло почти 1 млн человек. В два раза увеличено количество бюджетных мест в вузах на ИТ-специальности.

Был достигнут высокий уровень цифровизации системы госуправления. За последние пять лет количество пользователей портала госуслуг увеличилось в полтора раза. На сегодняшний день более 112 млн граждан зарегистрированы на портале, на нем реализовано оказание свыше 1,6 тыс. государственных услуг.

С применением цифровой модели управления осуществляется контроль исполнения национальных проектов и госпрограмм, а также формирование и исполнение бюджета на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В результате применения данной модели управления уровень достижения показателей национальных проектов составил почти 100% по итогам 2024 г.

«С этого года мы запустили новый нацпроект “Экономика данных”. Акцент в нем сделан на системных задачах. Во-первых, это развитие безопасной инфраструктуры для передачи и обработки данных. Речь об оснащении инфраструктурой 5G и создании спутниковой группировки. Параллельно будем разрабатывать и применять единый стандарт для оказания госуслуг. Граждане должны получать услуги быстро и удобно вне зависимости от того, в какой точке страны они находятся. Отдельное направление работы – внедрение искусственного интеллекта в большинство отраслей экономики и социальной сферы. Наряду с применением новых технологий будем повышать защищенность информационных систем», – сказал Дмитрий Григоренко.

В завершение вице-премьер отметил, что для реализации цифровых проектов будет применяться проектный подход. Этот метод позволит более эффективно управлять ресурсами, контролировать сроки и достигать поставленных целей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок

Разработчики могут спать спокойно. «Первый ИИ-программист» бесполезен, он справляется только с 15% поставленных задач

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще