CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Ритейл
|

Xenium расширяет ассортимент и представляет новую линейку сетевых зарядных устройств

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный дистрибьютор мобильных телефонов Xenium, анонсировала запуск на российском рынке четырех моделей сетевых зарядных устройств. Новая линейка обеспечивает высокую мощность и поддерживает современные технологии быстрой зарядки. Новинки оснащены универсальными разъемами и подойдут для зарядки смартфонов, планшетов и других электронных устройств. Об этом CNews сообщили представители «Сангфей СЕС Электроникс Рус».

Все четыре модели в линейке поддерживают технологии быстрой зарядки QC3.0 и PD3.0 и обеспечивают выходную силу тока 3 А. Устройства имеют высокий уровень защиты от замыкания, перегрева и других неблагоприятных факторов.

Адаптеры выполнены в белом цвете и изготовлены из термостойкого пластика, устойчивого к перепадам температуры, механическим и другим повреждениям. Устройства отличаются компактным размером (83×39,3×26 мм) и небольшим весом (56 г).

r700.jpg

Xenium расширяет ассортимент и представляет новую линейку сетевых зарядных устройств

Xenium X331 обладает мощностью 33 Вт и оснащено разъемом USB-C. В комплект входит зарядное устройство и кабель USB-C на USB-C.

Xenium X252 обладает мощностью 25 Вт и оснащено разъемами USB-A и USB-C. Поддерживает одновременную зарядку двух устройств (до 15 Вт при использовании обоих разъемов). В комплект входит зарядное устройство и кабель USB-C на USB-C.

Xenium X302 обладает мощностью 30 Вт и оснащено разъемами USB-A и USB-C. Поддерживает одновременную зарядку двух устройств (до 15 Вт при использовании обоих разъемов). Устройство поставляется без кабеля.

Xenium X332 обладает мощностью 33 Вт и оснащено разъемами USB-A и USB-C. Поддерживает одновременную зарядку двух устройств (до 15 Вт при использовании обоих разъемов). В комплект входит зарядное устройство и кабель USB-C на USB-C.

Каждая из моделей соответствует высоким стандартам качества Xenium и подойдет как для дома, так и для путешествий. Устройства просты в использовании и совместимы с широким спектром современных электронных устройств.

Приобрести зарядные устройства можно по цене от 1,69 тыс. руб. до 1,99 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации

Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

Структура Merlion требует обанкротить «Софтлайн»

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

Изменив лишь несколько строк кода Linux, можно на треть сократить энергопотребление дата-центров

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще