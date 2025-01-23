Xenium расширяет ассортимент и представляет новую линейку сетевых зарядных устройств

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный дистрибьютор мобильных телефонов Xenium, анонсировала запуск на российском рынке четырех моделей сетевых зарядных устройств. Новая линейка обеспечивает высокую мощность и поддерживает современные технологии быстрой зарядки. Новинки оснащены универсальными разъемами и подойдут для зарядки смартфонов, планшетов и других электронных устройств. Об этом CNews сообщили представители «Сангфей СЕС Электроникс Рус».

Все четыре модели в линейке поддерживают технологии быстрой зарядки QC3.0 и PD3.0 и обеспечивают выходную силу тока 3 А. Устройства имеют высокий уровень защиты от замыкания, перегрева и других неблагоприятных факторов.

Адаптеры выполнены в белом цвете и изготовлены из термостойкого пластика, устойчивого к перепадам температуры, механическим и другим повреждениям. Устройства отличаются компактным размером (83×39,3×26 мм) и небольшим весом (56 г).

Xenium расширяет ассортимент и представляет новую линейку сетевых зарядных устройств

Xenium X331 обладает мощностью 33 Вт и оснащено разъемом USB-C. В комплект входит зарядное устройство и кабель USB-C на USB-C.

Xenium X252 обладает мощностью 25 Вт и оснащено разъемами USB-A и USB-C. Поддерживает одновременную зарядку двух устройств (до 15 Вт при использовании обоих разъемов). В комплект входит зарядное устройство и кабель USB-C на USB-C.

Xenium X302 обладает мощностью 30 Вт и оснащено разъемами USB-A и USB-C. Поддерживает одновременную зарядку двух устройств (до 15 Вт при использовании обоих разъемов). Устройство поставляется без кабеля.

Xenium X332 обладает мощностью 33 Вт и оснащено разъемами USB-A и USB-C. Поддерживает одновременную зарядку двух устройств (до 15 Вт при использовании обоих разъемов). В комплект входит зарядное устройство и кабель USB-C на USB-C.

Каждая из моделей соответствует высоким стандартам качества Xenium и подойдет как для дома, так и для путешествий. Устройства просты в использовании и совместимы с широким спектром современных электронных устройств.

Приобрести зарядные устройства можно по цене от 1,69 тыс. руб. до 1,99 тыс. руб.