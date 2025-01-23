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МТС усилила сеть LTE на ключевых участках автодороги «Северный широтный коридор»

МТС реализовала проект по модернизации сети LTE на автомобильной трассе «Северный широтный коридор» в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате перераспределения радиочастот в пользу современного стандарта LTE, автомобилисты на ключевых участках дороги могут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование установлено в районе городов Югорск и Советский вдоль автомобильной трассы, которая является одной самых из крупных в регионе. Также расширение сети проведено в районе поселков Сингапай, Каркатеево, деревни Ярки, через которые осуществляются пассажирские и грузовые перевозки. Качественный интернет позволит местным жителям с комфортом пользоваться банковскими приложениями, маркетплейсами, мессенджерами, а автолюбителям - искать в интернете информацию для поездки, например, магазины, кафе, заправочные станции на пути следования, узнавать о метеоусловиях во время поездки.

Помимо обновления сети на автодороге «Северный широтный коридор» качество связи улучшили еще на одной крупной трассе - Р-404, соединяющей Югру с Тюменской областью. Так, МТС провела расширение сети вблизи таких населенных пунктов как Пойковский, Куть-Ях, Салым, Сивыс-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Развитие цифровой инфраструктуры на автомобильных дорогах Югры – одно из важных направлений нашей работы. Благодаря рефармингу сети, мы активно закрываем «белые пятна», чтобы повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров. Учитывая наш северный климат с низкими температурами, а также большие расстояния между городами, важно, чтобы у водителей и пассажиров на пути следования всегда была возможность связаться с родственниками, а случае необходимости или плохих погодных условий позвонить в экстренные службы», – сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

«Северный широтный коридор» – строящаяся автомагистраль на Урале и в Западной Сибири, проходящая через Пермь, города Свердловской области и Ханты-Мансийский автономный округ. Основные задачи магистрали – улучшение транспортного сообщения в центральной части Западной Сибири и разгрузка единственной автодороги между Тюменью и Омском (Р-402), соединяющей Урал и Сибирь.

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