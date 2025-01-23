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«МегаФон» усилил сигнал на побережье Калининградской области

Более 10 тыс. жителей Зеленоградского района Калининградской области получили доступ к стабильному мобильному сигналу и интернету на максимальной скорости до 100 Мбит⁄с. Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции и модернизировали существующие в 14 поселках района. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы по улучшению качества сигнала сотовой связи провели в таких поселках, как Аральское, Романово, Заостровье, Зеленый Гай, Красноторовка, Куликово, Кумачево, Лесенково, Мельниково, Морское, Муромское, Переславское, Филино и Холмогоровка.

Специалисты «МегаФона» построили новые базовые станции и оснастили существующие объекты связи дополнительным высокочастотным слоем. После завершения работ обновленная сеть обеспечивает жителям уверенное покрытие и работу мобильной сети даже в период повышенных нагрузок. В результате скорость загрузки данных в поселках Зеленоградского района в пике достигла 100 Мбит/с. Для примера — такой показатель позволяет скачать фильм размером 5 ГБ за 10 минут.

«Зеленоградский район ежегодно привлекает туристов со всей страны. Например, в 2024 г., по нашим данным, погулять по Куршской косе, посетить прусский замок и полюбоваться Балтийским морем приехали жители 85 регионов страны. Чтобы наша сеть работала штатно, и мы могли гарантировать качество цифровых услуг для всех абонентов, наши специалисты ведут постоянную работу по развитию телеком-инфраструктуры в регионе. Так, в прошлом году силами «МегаФона» было построено и модернизировано более 160 объектов связи в Калининградской области», – сказал директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

Абоненты в Зеленоградском районе уже оценили улучшения в работе сети. Например, на 20% выросла доля звонков по технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.

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