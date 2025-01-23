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«МегаФон» «разогнал» 4G для жителей и дачников Усть-Илимска

Новое покрытие, стабильные скорости и устойчивый сигнал сотовой связи получили жители Усть-Илимска Иркутской области. «МегаФон» установил несколько базовых станций в городе и за его пределами, запустив сети второго и четвертого поколения и обеспечив территорию мобильным интернетом средней скоростью 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Усть-Илимск входит в один из территориально-промышленных комплексов области, тут проживает около 80 тыс. человек. На крупных производствах занята основная часть горожан, а также вахтовики. Город расположился на обеих берегах Ангары и состоит из двух частей — Левобережную часть города называют Старым городом, а Правобережную — Новым.

Базовые станции оператор смонтировал в Правобережной части города, где проживает большая часть населения, обеспечив эту территорию устойчивым сигналом сотовой связи. емкости сети, даже в периоды повышенной нагрузки, например, новогодние праздники, стало достаточно, чтобы горожане могли пользоваться интернетом без помех. На январских каникулах объем сгенерированного устьилимцами трафика по новым базовым станциям составил около 3 ТБ, что равноценно просмотру примерно 750 кинофильмов в высоком качестве. При этом местные жители активно пользовались голосовой связью, проговорив количество минут равное восьми месяцам беспрерывного общения.

Еще один комплекс работ специалисты оператора провели на территории садовых обществ, в пригороде Усть-Илимска. До установки двух базовых станций в дачных кооперативах «Березка», «Фиалка» и «Лаванда» связь была слабой, поскольку обеспечивалась базовыми станциями, расположенными на соседних территориях. Теперь жители, постоянно проживающие на дачах, и те, кто бывает здесь только в теплое время года смогут без помех, круглосуточно пользоваться современными цифровыми сервисами. Доступный мобильный интернет позволит удаленно работать, подключить на своем участке видеонаблюдение и другие устройства для умного дома.

«Инженеры «МегаФона» провели технические работы, чтобы улучшить качество голосовых звонков и мобильного интернета для жителей Усть-Илимска, четвертого города по количеству проживающих в нем после Иркутска, Братска и Ангарска. Высокочастотные и низкочастотные диапазоны обеспечивают стабильное покрытие и приемлемые скорости передачи данных – в среднем около 30 Мбит/с., чтобы наши абоненты могли комфортно пользоваться необходимыми онлайн-сервисами», – сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.

В 2024 г. правительство Иркутской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией «МегаФон». Документ предполагает решение приоритетных задач социально-экономического развития региона. В течение следующих пяти лет оператор сфокусируется на обеспечении связью жителей отдаленных районов и улучшении покрытия федеральных и локальных автодорог.

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