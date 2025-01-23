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«МегаФон» и «Бюро 1440» договорились о подключении базовых станций к спутниковому интернету

«МегаФон» и российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»), создающая собственную низкоорбитальную спутниковую группировку, заключили договор о предоставлении услуги широкополосной передачи данных. В результате сотрудничества абоненты сотового оператора получат доступ к спутниковому интернету нового поколения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» стал первым федеральным оператором связи, заключившим комплексный договор о подключении к каналам спутниковой связи «Бюро 1440» своих базовых станций. В рамках первого этапа сотрудничества будет подключено 500 станций, что позволит абонентам «МегаФона» получать качественный интернет.

К системе спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440» будут подключены в первую очередь базовые станции, к которым невозможно или нецелесообразно прокладывать волоконно-оптическую сеть и которые сейчас работают от сигнала с геостационарных спутников. Переход на низкую орбиту значительно повышает скорость передачи данных и снижает сетевую задержку в сравнении с аппаратами, находящимися на высокой геостационарной орбите.

Таким образом, сотрудничество оператора и аэрокосмической компании решит проблему с предоставлением полноценной связи стандарта LTE в удаленных районах России.

Договор предусматривает постепенное расширение географии проекта и направлений сотрудничества. В частности, возможен обмен технологиями и использование «Бюро 1440» инфраструктуры мобильного оператора.

«МегаФон» стал стратегическим партерном «Бюро 1440» с момента начала реализации спутникового проекта в 2020 г.

«МегаФон является лидером по покрытию сети, и постоянное техническое развитие – ключевой приоритет в нашей деятельности. Мы расширяем зону LTE покрытия, обустраивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных районах нашей страны, где прокладка ВОЛС затруднена. Эти работы требуют комплексного подхода, включающего в том числе использование спутниковой связи. Партнерство с «Бюро 1440» позволит «МегаФону» укрепить лидерство за счет предоставления качественного сервиса на территориях, где ранее это было невозможно», – сказал технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

«Сотрудничество «Бюро 1440» с крупным федеральным оператором связи – важный шаг для компании на пути к цели по обеспечению спутниковой связью всей территории России. Благодаря нашей совместной работе абоненты «МегаФона» получат спутниковый интернет нового поколения с высокой скоростью и низкими задержками, что расширит возможности для бизнеса и населения. Жители на удаленных территориях смогут пользоваться современными онлайн-сервисами и видеоконференцсвязью, телемедициной и возможностями онлайн-образования», – отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов.

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