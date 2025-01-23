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ИИ и ML для планирования операций в ритейле: представлена российская цифровая платформа Catrinix

Компания Atrinix, российский разработчик программного обеспечения для розничного бизнеса, представила платформу Catrinix. Новая разработка помогает управлять ассортиментом. С помощью ML-моделей продукт анализирует массивы данных, а ИИ-технологии позволяют находить скрытые закономерности, влияющие на финансовые результаты торговых сетей.

Платформа ориентирована на решение комплекса задач в ритейле, включая оптимизацию ассортимента, проведение промо-акций, автоматизацию заказов и прогнозирование спроса. Пользователями Catrinix являются руководители торговых сетей, категорийные менеджеры и другие специалисты, ответственные за повышение рентабельности бизнеса. С помощью платформы компании оцифровывают и сохраняют у себя экспертизу категорийных менеджеров. Их решения при этом становятся более прозрачными и гибкими, что особенно актуально в условиях дефицита и текучести кадров.

Данные для анализа и планирования изменений в ассортименте платформа получает из внутренних систем учета, с которыми интегрируется бесшовно. Благодаря этому Catrinix адаптируется к потребностям каждой конкретной сети и обеспечивает высокую точность аналитики.

В состав платформы Catrinix входят системы для комплексной организации процессов в рознице: от анализа ассортимента и чековой аналитики до размещения продукции на полках магазинов.

Система «Catrinix: Планирование ассортимента» полностью закрывает процессы управления регулярным ассортиментом. Система следует принципам категорийного менеджмента и автоматизирует работу всех его элементов. С помощью Catrinix анализируется ассортимент и поведение покупателей, осуществляется классификация товаров, создаются категории, настраиваются кластеры магазинов, строятся деревья покупательских решений, рассчитываются фейсинги и так далее. Формируемый и оптимизированный ассортимент предлагается системой под заданную стратегию и доступное полочное пространство.

Система «Catrinix: Планирование промо-акций» предназначена для комплексного управления промо-акциями и обеспечения более предсказуемой эффективности промо в рознице. Основные возможности системы: анализ прошлых акций, предиктивная аналитика, разработка стратегии и календаря мероприятий, прогнозирование спроса и оценка эффекта от промо, распределение запасов и мониторинг выполнения кампаний в режиме реального времени.

Система «Catrinix: Автозаказ» автоматизирует процесс закупок и управление запасами, помогая избегать излишков и дефицита товара. Продукт способствует более точному прогнозированию спроса и пониманию поведения покупателей на уровне каждого склада и магазина, позволяет реагировать на изменения трендов, обеспечивает формирование заказов и контроль уровня запасов.

Повышение точности прогнозирования и качества планирования операций, гранулярный анализ массивов чековых и иных данных, выявление инсайтов, получение рекомендаций — достигается за счет использования в платформе зарекомендовавших себя ИИ-технологий, языковых моделей GPT и ML. Новый отечественный продукт объединяет в себе опыт сотен проектов с использованием отраслевых решений. Авторизованным дистрибьютором и партнером по внедрению Catrinix является компания Team4Retail — эксперты с более чем 10-летним опытом работы с международным ПО, выходцы непосредственно из розничного бизнеса.

Внедрение платформы может происходить пошагово и тогда оно не занимает более пяти-шести месяцев. Такой подход обеспечивает прозрачность возврата инвестиций и быстрое получение выгод для бизнеса.

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