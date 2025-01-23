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Гора Люскус: зимой и летом с быстрым интернетом

Больше райдеров на склонах Люскуса могут одновременно выйти в сеть, запостить фотографию или сделать звонок по видеосвязи. «МегаФон» установил новое телеком-оборудование на территории горнолыжного комплекса, которое поддерживает технологию VoLTE и обеспечивает скорость передачи данных до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Люскус Парк» расположен в Рудничном районе Кемерово. До него можно добраться в кратчайший срок практически из любой точки города, что делает его таким востребованным у любителей спусков по снежным склонам. Сюда можно приехать как в будний день после работы, так и на выходных всей семьей. Дети могут покататься на плюшках, а для взрослых работают трассы разной степени сложности, которые подойдут как начинающим райдерам, так и более опытным спортсменам. С приходом тепла посетителей в горнолыжном комплексе меньше не становится. Здесь гуляют, катаются на велосипедах, наслаждаются тишиной и свежим воздухом, а последние два года «Люскус Парк» является местом проведения Чемпионата России по мотокроссу.

«У большинства людей горнолыжный отдых в Кемеровской области ассоциируется с Шерегешем. Но помимо него в регионе есть еще 12 локаций, которые пользуются популярностью у райдеров со всей России. Например, на склонах «Люскус Парка» этой зимой успели «засветиться» жители Новосибирской, Московской и Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Понимая, что с каждым годом интерес к активному туризму будет расти, мы последовательно развиваем сеть четвертого поколения в регионе, чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться любыми приложениями и сервисами даже находясь на вершине горы», - сказал технический руководитель «МегаФона» в Кузбассе Иван Воронин.

Ранее «Люскус Парк» обслуживали базовые станции, расположенные за его территорией, но из-за рельефа местности они не могли обеспечить полное покрытие горнолыжного комплекса 4G-сигналом. Новый объект связи, работающий в низких и средних частотных диапазонах, позволяет находиться онлайн большему количеству активных пользователей, а скорость передачи данных остается стабильной даже в часы наибольшей загрузки. Также улучшилось проникновение сигнала в здания – связь доступна как на трассах, так и в кафе, зоне проката снаряжения и административных помещениях.

Мобильный интернет на комфортной скорости 40 Мбит/с позволит посетителям горнолыжного комплекса вести прямые эфиры и стримы, слушать онлайн музыку во время спуска, звонить в мессенджерах или смотреть видеоролики о безопасном катании на сноуборде или лыжах, загружать «тяжелый» фото-, видеоконтент в соцсети и делиться своими спортивными победами с друзьями.

Новые возможности LTE-сети уже по достоинству оценили абоненты «МегаФона». С начала зимнего сезона они сгенерировали объем онлайн-данных, равный 20 тыс. часов разговоров по видеосвязи.

Строительство новой базовой станции также расширило зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

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