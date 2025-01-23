CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Двор с интеллектом: «Ростелеком» создал первую умную придомовую площадку на Ямале

«Ростелеком» создал первый интеллектуальный двор на Ямале. Специалисты компании установили современный домофон, систему видеонаблюдения и умный шлагбаум на придомовой территории многоэтажки на улице Чубынина, 24 в Салехарде. Все цифровые решения входят в состав платформы «Ростелеком Ключ». Ее разработали специально для обеспечения комфорта и безопасности жителей многоквартирных домов, а также для более эффективного управления многоэтажками. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сейчас комплекс услуг, в который входят умный домофон и видеонаблюдение, работает на территории сразу семи дворов Нового Уренгоя и Салехарда. А вот интеллектуальный шлагбаум на Ямале установили впервые. Устройство распознает номера автомобилей жителей многоэтажки, автоматически открывая для них доступ к придомовой территории. Также стрела цифрового охранника автоматически поднимается при подъезде к ней спецтранспорта. Умное решение способно распознавать машины скорой помощи, полиции или пожарных по внешним признакам. Если же номер авто не читаем, например, забрызган грязью, открыть проезд на территорию можно с помощью приложения «Ростелеком Ключ». Там же хранится видео с камеры, установленной на шлагбауме. Доступ к нему есть только у владельца мобильной программы.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Цифровыми решениями платформы «Ростелеком Ключ» на Ямале пользуются уже несколько тысяч человек. Пока самая популярная услуга экосистемы в округе — видеодомофон. Только в 2024 г. мы установили более 40 умных устройств. Теперь они есть не только в крупных городах, но и в удаленных поселениях, таких как Лимбяяха, Красноселькуп, Мужи и Харп. Современные домофоны позволяют видеть гостей через приложение на смартфоне, говорить с ними, а также открывать дверь с помощью телефона. Современное цифровое оборудование полезно не только для жильцов, но и для застройщиков и управляющих компаний. Умные панели делают жилые комплексы более привлекательными для покупателей. И как следствие, конкурентоспособными на строительном рынке».

В 2025 г. «Ростелеком» в Салехарде планирует установить еще порядка 75 умных домофонов, в том числе однокнопочных, которые удобны для владельцев домов в частном секторе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие требования предъявляет рынок к современной ERP-системе

В войска поставлены первые тысячи российских дронов-камикадзе с ИИ

Как избежать оборотных штрафов из-за утечки данных?

Какие медицинские услуги можно получить онлайн

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Россиян обворовывают на десятки миллионов при помощи NFC. Популярный способ оплаты скомпрометирован, под угрозой каждый. Опрос

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще