Двор с интеллектом: «Ростелеком» создал первую умную придомовую площадку на Ямале

«Ростелеком» создал первый интеллектуальный двор на Ямале. Специалисты компании установили современный домофон, систему видеонаблюдения и умный шлагбаум на придомовой территории многоэтажки на улице Чубынина, 24 в Салехарде. Все цифровые решения входят в состав платформы «Ростелеком Ключ». Ее разработали специально для обеспечения комфорта и безопасности жителей многоквартирных домов, а также для более эффективного управления многоэтажками. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сейчас комплекс услуг, в который входят умный домофон и видеонаблюдение, работает на территории сразу семи дворов Нового Уренгоя и Салехарда. А вот интеллектуальный шлагбаум на Ямале установили впервые. Устройство распознает номера автомобилей жителей многоэтажки, автоматически открывая для них доступ к придомовой территории. Также стрела цифрового охранника автоматически поднимается при подъезде к ней спецтранспорта. Умное решение способно распознавать машины скорой помощи, полиции или пожарных по внешним признакам. Если же номер авто не читаем, например, забрызган грязью, открыть проезд на территорию можно с помощью приложения «Ростелеком Ключ». Там же хранится видео с камеры, установленной на шлагбауме. Доступ к нему есть только у владельца мобильной программы.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Цифровыми решениями платформы «Ростелеком Ключ» на Ямале пользуются уже несколько тысяч человек. Пока самая популярная услуга экосистемы в округе — видеодомофон. Только в 2024 г. мы установили более 40 умных устройств. Теперь они есть не только в крупных городах, но и в удаленных поселениях, таких как Лимбяяха, Красноселькуп, Мужи и Харп. Современные домофоны позволяют видеть гостей через приложение на смартфоне, говорить с ними, а также открывать дверь с помощью телефона. Современное цифровое оборудование полезно не только для жильцов, но и для застройщиков и управляющих компаний. Умные панели делают жилые комплексы более привлекательными для покупателей. И как следствие, конкурентоспособными на строительном рынке».

В 2025 г. «Ростелеком» в Салехарде планирует установить еще порядка 75 умных домофонов, в том числе однокнопочных, которые удобны для владельцев домов в частном секторе.