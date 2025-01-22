«Комфортел» и Axoft внедрили систему резервного копирования «Кибер Бэкап» в образовательной организации

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft совместно с оператором связи бизнес-класса «Комфортел» успешно реализовали проект по внедрению системы резервного копирования «Кибер Бэкап» компании «Киберпротект» в инфраструктуру крупной образовательной организации. В результате проекта заказчик получил полностью отечественное решение для резервного копирования критически важных систем, которое соответствует требованиям регуляторов и обеспечивает надежную защиту данных. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Ранее образовательная организация не использовала специализированные решения для резервного копирования данных уровня Enterprise. Данные копировались вручную или средствами встроенных функций систем виртуализации, что требовало значительных усилий от сотрудников и не обеспечивало должного уровня защиты. СРК была установлена впервые. Задача состояла в создании системы резервного копирования с централизованным управлением, которая полностью соответствовала бы отечественным стандартам и гарантировала бы независимость от зарубежных поставщиков. Основными требованиями стали наличие сертификата ФСТЭК и совместимость с текущей инфраструктурой на базе виртуализации VMware.

«Axoft применяет комплексный подход к переходу на отечественное ПО, начиная с анализа данных исторической инфраструктуры и планирования каждого этапа внедрения. Это позволяет учесть специфические потребности партнёров и их клиентов, что особенно важно в проектах, связанных с объектами КИИ. Этот проект ещё раз доказывает: достижение технологического суверенитета и закрытие критически важных ниш в сфере резервного копирования чувствительных данных не только возможно, но и гораздо ближе, чем полагают скептики», – сказал руководитель направления виртуализации департамента технического консалтинга, аудита и инженерной поддержки Axoft Николай Вяльятага.

После анализа возможных вариантов был выбран продукт «Кибер Бэкап», который полностью удовлетворяет требованиям заказчика. Продукт сочетает в себе необходимые технические характеристики и высокую степень надёжности, обеспечивает поддержку текущей системы виртуализации и совместимость с будущей платформой, планируемой для внедрения, соответствует требованиям регулятора по защите данных в значимых объектах КИИ. В рамках работы над проектом системный интегратор «Комфортел» подобрал подходящую модель сервера и решения, которые входят в реестр Минпромторга и реестр отечественного ПО соответственно. Техническая команда Axoft обеспечила образовательной организации инженерную поддержку и провела внедрение.

«Выбор "Кибер Бэкапа" для резервного копирования данных в образовательных организациях — взвешенное решение, эффективность которого подтверждена большой практикой внедрений. "Кибер Бэкап" сочетает в себе широкие функциональные возможности и при этом отличается простотой и удобством администрирования, что особенно важно для ИТ-служб в образовании. "Кибер Бэкап" обеспечивает надежную защиту критически важных данных многих учебных заведений, и мы рады, что число организаций, доверивших свои данные нашему решению, растет», – сказала Елена Литвинова, руководитель по общей работе с партнерами компании «Киберпротект».

Проект был реализован в три этапа, которые включали в себя важные работы и задачи. Взаимодействие трёх сторон-участников проекта было четко организовано и распределено, что позволило провести основные работы удаленно, без перебоев и задержек.

На первом этапе специалисты Axoft подготовили сервер DEPO Storm 3470A2R к установке ОС Astra Linux SE и установили сертифицированную версию «Кибер Бэкап». Этот этап включал детальную настройку оборудования для обеспечения бесперебойной работы и соответствия требованиям безопасности.

На втором этапе техническая команда Axoft провела инженерные работы по установке, подключению, пусконаладке серверного оборудования в инфраструктуре заказчика. А также настроила комплекс решений. Ключевыми задачами на этом этапе стали интеграция с системой виртуализации заказчика и тестирование работоспособности всей системы.

Заключительный этап включал демонстрацию создания и восстановления резервных копий на тестовых виртуальных машинах для сотрудников заказчика, их подготовку к самостоятельной работе с продуктом. Команда Axoft провела детальный инструктаж по работе с системой, предоставила материалы для дальнейшей поддержки и проконсультировала по вопросам миграции виртуальных машин с других платформ виртуализации.

В результате успешного внедрения заказчик может полагаться на надежное хранение и быстрое восстановление данных, что значительно сокращает риски, связанные с потенциальными утратами информации.

«Проект стал отличным примером комплексного подхода к ИТ-решениям для образовательных организаций. Нам удалось выполнить все запросы заказчика и соблюсти требования регуляторов, и при этом остаться в рамках бюджета. Я считаю, что подобный подход можно применить и в других организациях отрасли. Axoft предлагает аналогичные комплексные решения не только для систем резервного копирования, но и для других инфраструктурных задач, таких как виртуализация, доменные службы, корпоративные коммуникации и другие приоритетные направления. Опыт наших инженеров позволяет успешно интегрировать решения разной сложности, а технические писатели готовы сделать инструкции по использованию внедряемых решений для администраторов, чтобы им было комфортно работать с новыми системами», – сказала руководитель отдела технического консалтинга и инженерной поддержки направления «Инфраструктура» компании Axoft Юлия Хвостова.

В планах заказчика — развитие инфраструктуры и расширение функциональных возможностей для своих критически важных систем.

«Рады сообщить о завершении успешного проекта по внедрению системы резервного копирования «Кибер Бэкап» в одной из образовательных организаций Санкт-Петербурга. Это достижение стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с нашими партнерами из Axoft. Команда проекта тщательно подошла к выбору решения для резервного копирования, учитывая все требования заказчика и регуляторов. В результате была установлена система, которая обеспечивает надёжную защиту данных и соответствует всем необходимым стандартам. Партнерство позволило нам реализовать проект на высоком уровне, учитывая все особенности инфраструктуры заказчика. Мы уверены, что это решение станет надежным инструментом для защиты данных образовательной организации», – сказал ведущий менеджер продаж интеграционных решений компании «Комфортел» Савелий Швед.