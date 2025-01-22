CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника
|

Комбинат «Свеза» в Петербурге развивает лазерные технологии

Комбинат «Свезы» в Санкт-Петербурге модернизировал и запустил в работу самый точный в мире лазерный толщиномер шпона. Запуск новой технологии на всех трех линиях лущения позволит сэкономить около 1,5 тыс. кубометров сырья в год. Об этом CNews сообщили представители «Свезы».

Лесопромышленная компания «Свеза» рационально использует природные ресурсы и ответственно относится к качеству выпускаемой продукции. Поэтому комбинат в Петербурге запустил обновленный проект измерения толщины шпона, который позволит экономить используемое сырье и избегать дополнительных потерь при шлифовке фанеры.

Лазерный измеритель установлен на третьей линии лущения и представляет собой алюминиевую раму, в которой стоят высокоточные лазерные 2D датчики. Прибор расположен над конвейером с движущимся шпоном и измеряет толщину древесной ленты в трех точках: справа, слева и посередине. Толщиномер оснащен системой самодиагностики, которая автоматически сверяет текущие показания с эталоном. При возникновении необходимости датчики калибруют, чтобы избежать неточностей при замерах. Если лущильный станок начинает производить шпон с отклонениями от нормативной толщины 1,55 мм, прибор сигнализирует об этом оператору линии, и тот оперативно корректирует настройки оборудования.

«В 2021 г. мы представили первую версию лазерного толщиномера, которая стала важным этапом в нашем развитии. Этот опыт позволил нам выявить области для улучшения и внести необходимые корректировки. На основе проведенной работы мы усовершенствовали решение. После цикла испытаний и настроек в декабре 2024 года мы добились определения точности в диапазоне от 0,01 до 0,02 мм. Аналогов толщиномеров с такой высокой точностью в мире нет», — сказал Владимир Ворошилов, эксперт по технологии производства комбината «Свезы» в Санкт-Петербурге.

Новый лазерный толщиномер шпона выполнен исключительно из отечественных компонентов с использованием российского программного обеспечения. До конца января специалисты комбината совместно с представителями компании-производителя толщиномера продолжат анализ работы системы, чтобы выявить все факторы влияния на коэффициент точности замеров. Проекты по установке на первую и вторую линии лущения таких же датчиков автоматического контроля толщины шпона уже прошли согласование, и в этом году комбинат начнет их реализацию. Инвестиции в модернизацию оборудования составят более 10 млн руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок

Трамп объявил о создании крупнейшего в истории проекта для развития ИИ на основе OpenAI, Oracle и SoftBank

Создание систем безопасности: можно ли говорить о готовности КИИ к современным угрозам ИБ?

Россия строит инфраструктуру для обмена секретными документами с заграницей

Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру?

Цены на ПК и смартфоны в России с начала года взлетели на 15%. Подешевели только макбуки

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще