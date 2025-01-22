«Элар» оцифровал для РГБИ редкие и наиболее востребованные издания

Корпорация «Элар» и Российская государственная библиотека искусств сотрудничают на протяжении многих лет, переводя в цифровой вид наиболее редкие, ценные и востребованные книги. В том числе, с целью пополнения «Цифровой учебной театральной библиотеки РГБИ», которая была создана с целью обеспечения учебного процесса в театральных вузах. Благодаря ей будущим актерам в электронном виде доступны самые различные издания. В рамках нового проекта по оцифровке еще 168 книг получили свои качественные цифровые копии, часть из них также предназначена для театральной цифровой библиотеки. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

«Среди наиболее ценных и интересных изданий, которые были оцифрованы, например, «25 лет Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне» (всесоюзная художественная выставка (1971 г., Москва); «Западноевропейские шпалеры 16-18 веков, выставка (1972 г., Ленинград); «Эрте – гений Ар-деко: возвращение в Петербург» (каталог выставки, 2016 г.); «Агитлак. Советская агитационная лаковая миниатюра из коллекции Александра Добровинского» (2011 г.)», — сказали в РГБИ.

При выборе изданий для оцифровки специалисты РГБИ обращали внимание на их уникальность, содержательную ценность, авторитетность автора, наличие полиграфических признаков, малое количество сохранившихся экземпляров. Такие издания традиционно сканируются специалистами «Элар» на профессиональном отечественном оборудовании – планетарных сканерах. Функция бесконтактного бережного сканирования дает возможность создавать качественные электронные копии даже ветхих и поврежденных страниц. После непосредственно сканирования была проведена индексация книг по библиографическому описанию и формирование PDF-файлов с возможностью контекстного поиска по автоматически распознанному тексту.