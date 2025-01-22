«1С Про Консалтинг» предложит рынку продукт для управления нематериальными активами компании на базе «1С»

Компания «1С Про Консалтинг», которая занимается системно-ориентированным консалтингом и внедрением корпоративных систем, выводит на рынок подсистему управления нематериальными активами. Расширение интегрируется с флагманскими конфигурациям «1С» и позволяет управлять жизненным циклом НМА с момента инициации идеи до коммерциализации созданного продукта. Об этом CNews сообщили представители «1С Про Консалтинг».

Нематериальные активы (НМА) – это активы, которые не имеют физического воплощения, но способны приносить бизнесу прибыль. Под НМА чаще всего понимают результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, открытия и изобретения, патенты, промышленные образцы, компьютерные программы, товарные знаки, авторские права на произведения искусства и др. НМА — один из маркеров инновационного развития компаний, который напрямую влияет на рыночную оценку стоимости бизнеса.

Новая разработка «1С Про Консалтинг» позволит развернуть у заказчиков современный цифровой инструмент для полноценного мониторинга, управления и защиты интеллектуальной собственности. С ее помощью компании смогут вести бухгалтерский и налоговый учет НМА, а также увеличить оценку стоимости бизнеса в случае продажи или выхода на IPO.

Предпосылками проекта по созданию подсистемы стали несколько факторов. Во-первых, это всеобщие движение бизнеса в сторону технологического суверенитета. Сегодня компании в большом количестве разрабатывают новые интеллектуальные продукты, в частности, для импортозамещения, которые нуждаются в правильном учете.

Следующий фактор – потребность бизнеса в охране созданных НМА. Как правило, вся интеллектуальная собственность внутри компаний создается сотрудниками. Без корректного документального оформления, регистрации, получения патента на новый продукт и корректного учета компания не сможет доказать право принадлежности и защитить его от компрометации в случае увольнения персонала.

Еще один фактор – необходимость в правильной оценке капитализации компании и ее кредитоспособности. Если разработка НМА не учитывается в бухгалтерском отчете, все выделенные на него средства заносятся в прямые расходы компании, что уменьшает ее прибыльность, не позволяет повысить капитализацию. Новая подсистема поставляется по отдельной лицензии к «1С» и позволяет ответственным лицам вести документооборот, контроль сроков выполнения отдельных этапов и учет расходов при создании НМА. В решении заводятся отдельные проекты под разработку каждого продукта. Пользователь ежемесячно контролирует проект, а сотрудник финансовой службы анализирует затраты на проект и формирует стоимость актива. Таким образом, инвестиции в НМА учитываются в расходах компании не единовременно, а в течение срока полезного использования НМА путем начисления амортизации. При таком подходе корректно отражается финансовое состояние компании, сохраняется ее кредитоспособность, и повышается ее капитализация. Кроме того, в случае спорной ситуации при создании двух похожих продуктов разными компаниями, бизнес сможет подтвердить факт процесса разработки и получить соответствующий патент.

«В России культура учета нематериальных активов начала формироваться относительно недавно. По разным оценкам, средняя доля НМА российских компаний сегодня составляет не более 7%. Соответственно, бизнес существенно недооценивает потенциал НМА и теряет выгоду при оценке рыночной стоимости компании. Наш продукт позволит контролировать процесс управления НМА и сделать его прозрачным. Это даст заказчикам понятные инструменты, необходимые для извлечения прибыли из таких активов», — сказал Николай Мокрецов, партнер и исполнительный директор «1С Про Консалтинг».

В дополнение к новому модулю «1С Про Консалтинг» предоставит набор методологических документов, которые необходимо вести в компании при создании нематериальных активов. В него, в частности, входят регламенты, политики и положения.