Подтверждена совместимость «Ред ОС» с интерактивными панелями EduScreen

Компании «Континент» и «Ред Софт» заключили соглашение о техническом сотрудничестве. В рамках соглашения были проведены работы по тестированию совместимости «Ред ОС 8» с интерактивными панелями EduScreen.

Проведенные совместные тестирования показали стабильную работу интерактивных панелей EduScreen под управлением «Ред ОС 8». Полученный сертификат совместимости гарантирует бесперебойную работу оборудования в образовательных учреждениях, использующих российское программное обеспечение.

Интерактивная панель — это мультимедийное устройство с сенсорным экраном, предназначенное для облегчения и совершенствования процесса обучения. Она позволяет учителям и ученикам взаимодействовать с контентом в режиме реального времени, проводить интерактивные уроки и презентации, а также подключать другие устройства для совместного использования и доступа к обширным образовательным ресурсам.

«Ред ОС» — современная российская операционная система, разработанная с учетом потребностей отечественных организаций, включая образовательные учреждения. Она обеспечивает высокий уровень безопасности, адаптивный пользовательский интерфейс и широкую совместимость с различным оборудованием и программным обеспечением. Особое внимание в «Ред ОС 8» уделено удобству администрирования и возможностям для эффективного управления корпоративной инфраструктурой.

Компания «Ред Софт» активно сотрудничает с образовательными учреждениями, стремясь обеспечить подготовку квалифицированных специалистов. В рамках этой работы компания передала более 50 тыс. лицензий на продукты вузам и колледжам по всей стране. 30 тыс. студентов прошли обучение по образовательным программам, разработанным компанией совместно с учебными заведениями. В 2024 г. более 600 учащихся получили сертификаты, подтверждающие их знания и навыки работы с «Ред ОС», что также способствует их профессиональному росту в ИТ-сфере.

Сотрудничество между производителем интерактивных панелей и российским разработчиком программного обеспечения позволяет поставлять в учебные заведения устройства на отечественном ПО. Это способствует не только процессу импортозамещения, но и укреплению технологического суверенитета страны, создавая комфортные условия для образовательной инфраструктуры.

«Совместимость EduScreen с «Ред ОС 8» позволяет предложить образовательным учреждениям полностью российские решения, обеспечивая не только высокое качество, но и безопасность и независимость от зарубежных технологий». – сказала Екатерина Тихомирова, руководитель отдела образования «Ред Софт».