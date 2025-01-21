ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт»

2024 г. был ознаменован для ИТ-отрасли завершением нацпроекта «Цифровая экономика», с чем были связаны многие серьезные изменения условий, в которых ИТ-бизнес должен был продолжать свою и так сложную, критически необходимую работу. Тем не менее, софтверной отрасли удалось вырасти (по оценкам «Руссофт», совокупный оборот вырастет на 32% по итогам 2024 г.), выстоять все сложности и подойти готовой к новым вызовам, что принесет 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Это должен быть год как результатов проделанной работы за годы ускоренного импортозамещения и роста индустрии, так и определения новых планов и целей в реалиях нацпроекта «Экономики данных», с деталями которого нас должны скоро познакомить.

«Руссофт» по традиции вместе с компаниями-участниками Ассоциации выделил 10 ИТ-Трендов, которые «Руссофт» ожидает увидеть в 2025 г.

Активное импортозамещение на объектах КИИ

Всеобъемлющее импортозамещение будет отходить на второй план - все больше внимания будет уделяться ряду конкретных решений, у которых в России нет сравнимых аналогов. В контексте перехода на отечественное ПО в сфере КИИ будет вестись масштабная работа, учитывающая новые геополитические условия.

«Уровень внедрения технологий в госсекторе всегда был высок, и многие организации, в том числе объекты КИИ, уже полностью перешли на российское ПО. Однако о полном импортозамещении говорить еще рано. Сегодня основным вызовом для них остается переход на отечественные разработки при сохранении высокого уровня корпоративных сервисов для сотрудников. Такие заказчики в первую очередь ориентируются на безопасность и суверенность решений, а также на стабильность инфраструктуры. В частности, они требуют внедрения процессов безопасной разработки на всех этапах жизненного цикла продукта, наличие его в реестре отечественного ПО и сертификацию по стандартам ФСТЭК России. Российские решения, безусловно, полностью удовлетворяют эти требования», - сказала Анна Потапова, директор по продукту «МойОфис».

«В фокусе импортозамещения – целевая разработка ПО для критически важных систем. Это требует от бизнеса строгого соблюдения требований регулятора и переосмысления архитектуры сервисов для повышения их надежности. ИТ-холдинг «Т1» разрабатывает уникальные системы, решающие специфические для страны задачи. Например, в 2024 г. мы стремительно развивали линейку решений для управления рисками, которые уже нашли применение в крупнейших компаниях России. Эти технологии — лишь часть широкого продуктового портфеля холдинга, подтверждающего активную работу по импортозамещению для субъектов КИИ», - сказал Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1».

«Ключевой тренд импортозамещения на объектах КИИ – безопасность. При выборе ВКС такие организации во многих случаях предпочитают инсталляцию решений в собственном контуре, что гарантирует административный контроль серверов и доступа к данным. Важный аспект – возможность работы ВКС в изолированных закрытых сетях для исключения рисков внешнего вмешательства, интеграция решений с системами безопасности, централизованное управление конференциями и проведение их в строгом соответствии с регламентом. Востребованы заказные разработки, позволяющие дорабатывать функционал ВКС под отраслевые требования», - сказал Дмитрий Серый, заместитель генерального директора Vinteo.

«Стратегия выжидания оказалась несостоятельной - Минцифры грозит требованиями заключения форвардных контрактов на разработку ПО и оборудования. Чтобы не повторять тернистый путь и очереди на замену учетных систем, операторам КИИ надо уже сейчас поднимать всех исполнителей и начинать работать. С каждым кварталом тает свободный ресурс, и возникнет риск вовсе не завершить проекты. Тогда грозить будет уже совсем не Минцифры. Многие недостатки «железа» для КИИ можно компенсировать софтом. Как минимум, операторам стоит проконсультироваться с экспертами. Решение может оказаться ближе, чем кажется сегодня», - сказал Алексей Демин, директор по развитию бизнеса «Аурига».

Диалог с государством

В условиях дефицита времени и средств государственного бюджета государство стремится к концентрации мер поддержки на госкорпорациях и крупных ИТ-компаний, что закономерно приводит к снижению роли отраслевых объединений частного бизнеса. Меры поддержки будут видоизменяться. ИТ-Ассоциациям придется объединять усилия в работе с государством для защиты интересов более широких слоев ИТ-бизнеса.

«Развитие ИТ-отрасли остается приоритетным направлением государственной политики: на фоне общего повышения налоговой нагрузки на бизнес, аккредитованные компании по-прежнему сохранили налоговые льготы и другие преференции, в т. ч. отсрочка и ИТ-ипотека. Вместе с этим государство ожидает повышения отдачи от крупного ИТ-бизнеса в решении проблем дефицита кадров, а проектируемые дополнительные требования к Реестру ПО будут стимулировать повышать качество разработки и обеспечивать совместимость российской экосистемы софта. В этих условиях важно сохранить диалог с отраслевым сообществом в лице ИТ-ассоциаций, которые аккумулируют экспертизу компаний, в том числе учитывающую интересы МСП», – сказала Елена Бочерова, исполнительный директор «Киберпротект».

«Принятый в декабре закон о технологической политике станет ключевым приоритетом для государства и бизнеса. Для обеспечения цифрового суверенитета страны необходима последовательная политика протекционизма российских решений. При этом важно избегать создания дублирующих программных продуктов, оптимизируя ресурсы на поддержание их совместимости и работоспособности. Для успешной конкуренции с западными решениями российским ИТ-компаниям необходимо активно развивать экспортное направление, поэтому регулятору критически важно сохранить государственные льготы для ИТ-сектора. Это позволит компаниям направлять больше ресурсов на развитие инновационных продуктов и укрепление позиций на международных рынках», - сказал Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies.

«Концентрация господдержки на крупных корпорациях и, в том числе, тиражируемых решениях — оправданный шаг в условиях ограниченных ресурсов. Однако универсальные подходы не всегда учитывают региональные особенности и риски для МСБ, который остается важным драйвером инноваций. Для избежания цифрового неравенства и сохранения баланса необходимо предусмотреть гибкие механизмы адаптации решений к нуждам регионов, привлекать региональные ИТ-компании и ассоциации, а также внедрить схемы субподрядов для МСП в рамках крупных проектов. Это позволит ускорить цифровую трансформацию и поддержать разнообразие участников рынка», - сказал Максим Семенкин, CEO CodeInside.

Инвестиции в ИТ, pre-IPO, IPO

В условиях сокращения финансовой поддержки со стороны государства (программы льготных кредитов и грантов) и вследствие критического роста ставки ЦБ РФ начался поиск иных способов привлечения инвестиций в ИТ-компании. Наибольшей популярностью будет пользоваться выход на фондовый рынок, используя схему pre-IPO и IPO. Из более традиционных - частные инвестиции, включая совместные инвестиции в создание СП.

«Инвестиции в ИТ через инструменты фондового рынка становятся ключевым трендом, открывая новые возможности для компаний и их инвесторов. Нас ждет «звездопад» IPO в хорошем и в переносном смыслах — рост числа успешных и не очень успешных публичных историй на рынке. IPO — это не просто замена банковским продуктам, а инструмет разового привлечения капитала, направленный на развитие компании и перестройку ее финансово-экономической модели. требующий глубокой подготовки и трансформации бизнеса. Путь к IPO — это не легкие деньги, а тяжелая работа, которая позволяет компаниям адаптироваться к новым условиям, привлекать инвесторов и использовать полученные ресурсы для устойчивого роста в долгосрочной перспективе», - сказал Руслан Гайнанов, основатель «ТИМ ФОРС Альянс».

«Пока сохраняется высокая ключевая ставка ЦБ, бума на IPO ожидать не стоит. Частные инвесторы стали гораздо осторожнее в выборе инструментов, кроме того, сейчас есть альтернатива — многие держат деньги на депозитах с хорошей доходностью. Мы видим, что даже компании, которые ранее уже вышли на биржу, в текущей ситуации самостоятельно выкупают свои акции для финансирования новых M&A-сделок и обеспечения внутренних опционных программ. Тем не менее, для ряда компаний привлечение дополнительных инвестиций — это вопрос выживания, поэтому небольшое количество первичных размещений на бирже все же можно ожидать. По нашим оценкам, в ближайшие 2-3 года на IPO может выйти до 50 ИТ-игроков», - сказал Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус Консалтинг».

Осознанный подход к потреблению ИИ

От надежд на повсеместное внедрения ИИ переходим к его осознанному использованию, чтобы повышать легитимность и эффективность его использования. Это включает в себя осознание рисков и работу с ограничениями. Через совместные проекты с другими странами по стандартизации ИИ будет открыт путь к продвижению ИИ-решений в страны БРИКС.

«‎Искусственный интеллект может стать одним из мощных инструментов для улучшения качества жизни, но при условии, что его применение будет основано на этических принципах и строгих стандартах. Обеспечить осознанное использование ИИ – долг технологического сообщества. Необходимо повышать прозрачность алгоритмов, гарантировать защиту данных и внедрять механизмы ответственности за действия ИИ. В России сегодня идут активные дискуссии на эту тему на уровне научных и отраслевых институтов. Игрокам рынка необходимо включаться в эту работу, чтобы совместно выработать унифицированные стандарты для ИИ-алгоритмов в разных отраслях», - сказал Олег Сажин, советник генерального директора Content AI.

«ИИ точно может автоматизировать достаточное количество рутинных процессов или сократить на порядок время выполнения определенных задач. Для поиска таких задач, стоит прагматично подойти к формализации процессов в компании через декомпозицию и поиск узких мест, которые могут быть автоматизированы. Без грамотного и скрупулезного аудита, анализа не стоит ждать чудес. Для получения значимых результатов от внедрения ИИ необходимо много инвестировать в подготовку данных, с которыми предстоит работать. Чем больше у вас качественных данных, тем значимее результат вы сможете получить», - сказал Михаил Краснов, управляющий директор WMT Group.

«Современные архитектуры ИИ, такие как трансформеры, используют механизм внимания, вычисляющий взаимосвязи между элементами последовательности данных. Это позволяет анализировать контекст, не гарантируя точности в интерпретации ввода. Стандартизация технологий ИИ, включающая требования к защите данных и устойчивости моделей, может решить проблему взаимодействия ИИ-систем и подготовки данных. Алгоритмы differential privacy могут обучать модели без раскрытия индивидуальной информации. Методы adversarial training улучшают устойчивость моделей к входным данным, которые искажают восприятие системы», - сказал Вадим Сабашный, генеральный директор «Ланит-Терком» (входит в группу «Ланит»).

Повышенное внимание к качеству ИТ-образования

Дефицит кадров в ИТ-отрасли не снижается, внимание государства к подготовке ИТ-специалистов растет. ИТ-компании окажутся в сложной ситуации по балансированию между интересами и запросами всех сторон, поэтому будет идти активный и сложный поиск решений, удовлетворяющих всех.

«Демографическая яма 90-х годов создала значительный пробел в количестве трудоспособного населения. Этот дефицит сегодня ощущается не только в ИТ, но и другие отрасли испытывают нехватку специалистов, в первую очередь высококвалифицированных. Поэтому, чтобы суметь реализовать масштабные задачи по цифровизации, в том числе в рамках импортозамещения, в 2025 г. отрасль будет фокусироваться на повышении качества подготовки специалистов, которые уже есть в отрасли. При этом для снижения потребности в численности сотрудников будут активно использоваться технологии автоматизирующие рутину (ИИ) и помогающие проводить оцифровку без программистов (low-code решения)», - сказала Людмила Богатырева, руководитель ИТ-подразделения агентства «Полилог».

«Одним из трендов 2024 г. был кадровый дефицит в ИТ-отрасли и соответствующие поиски новых способов привлечения ИТ-специалистов. Как результат, к концу текущего года мы получили сравнительно большее количество ИТ-специалистов по сравнению с предыдущим годом. Однако профессиональный уровень многих из них оставляет желать лучшего. Многие компании в ИТ-отрасли, включая нашу, неоднократно отмечали острую потребность в более высококвалифицированных специалистах. В связи с этим, мы прогнозируем в следующем году большее внимание к повышению качества ИТ-образования. Мы видим реальное решение в укреплении дальнейшего тесного сотрудничества образовательных учреждений и ИТ-компаний, с возможностью обучения студентов с самых начальных курсов на реальных практических проектах. Также инициатива об обязательном преподавании представителями ИТ-компаний в образовательных организациях выглядит все более логичным вариантом решения общей проблемы», - сказала Ксения Коскова, HR-директор цифровой платформы «Ракета».

«Тренд на дефицит ИТ-специалистов очевиден, при этом, существенной проблемой является соответствие реальных знаний и навыков кандидата заявленной в резюме квалификации. Плотная работа с учебными учреждениями нам видится как возможный механизм влияния на качество ИТ-образования. Поэтому в 2024 г. мы в BSL усилили стажировочные программы для школьников, студентов средних и высших учебных учреждений. И мы нацелены на дальнейшее развитие кадрового потенциала, что позволит нам поддерживать и расширять высококвалифицированную команду для реализации инновационных проектов», - сказал Вадим Киселев, заместитель генерального директора BSL.

Рост популярности и количества внедрений платформенных решений

Компании-заказчики будут отдавать предпочтение платформенным решениям при построении своей ИТ-инфраструктуры, чтобы ускорять процесс импортозамещения в условиях ограниченных сроков. Такие решения показывают свою эффективность с учетом заложенной в них совместимости решений. Этому также будут способствовать новые правила включения в Реестр отечественного ПО.

«Этот тренд на ИТ-рынке четко прослеживается, и в 2025 г. компании-заказчики также будут отдавать предпочтение платформенным решениям при построении своей ИТ-инфраструктуры. Это упрощает и, главное, снижает издержки на развитие и эксплуатацию, обеспечивает понятное и просчитываемое масштабирование ИТ-инфраструктуры под изменение масштаба бизнеса, а также позволяет компаниям-заказчикам сфокусироваться на стратегических задачах и быстрее достигать своих бизнес-целей. Предсказуемость и экономическая эффективность таких решений станут ключевыми факторами, определяющими выбор компаний в 2025 г.», - сказала Наталья Зейтениди, генеральный директор «БФТ-Холдинга».

«Платформенные решения находятся в однозначном тренде 2025 г. Он связан с двумя причинами – необходимостью быстрого импортозамещения и острой нехваткой квалифицированных кадров. По сути своей любая платформа – это упакованное, апробированное решение. Заказчику не надо самостоятельно создавать систему, а чаще даже не надо серьезно настраивать, платформа уже включает в себя варианты настроек. Но для успеха важно, чтобы платформа попадала в потребности и ожидания достаточно большого массива заказчиков, тут ключевую роль играет стратегическое видение провайдера и разработчика платформенного решения», - сказал Руслан Заединов, директор департамента «Облака и данные» «Рексофт».

«Рост популярности платформенных ИТ-решений в России обусловлен сочетанием экономических и технологических факторов. Использование данного ПО связано с гибкостью разработки конечных прикладных сервисов, возможностями по интеграции партнерских решений, а также масштабируемостью и безопасностью. Другой неизменный атрибут — облачные решения, которые обеспечивают высокую производительность, безопасность и доступность», - сказал Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».

«Рост популярности платформенных решений — неизбежный тренд, который стимулирует развитие отечественного ПО и способствует быстрой адаптации ИТ-инфраструктуры бизнеса к новым вызовам. Для наших клиентов, особенно в телеком-отрасли, это означает ускорение процессов интеграции и стандартизации, что крайне важно в сложившихся экономических условиях. Платформенные решения, уже имеющие в своей основе совместимость с различными технологиями, позволяют значительно повысить эффективность и сократить время на запуск новых услуг. Регулирование включения в Реестр российского ПО также подталкивает вендоров фокусироваться не только на соответствии продуктов международным требованиям, но и на поддержке локализации и безопасности данных», - сказал Сергей Сосин, руководитель группы продуктового менеджмента Nexign.

Продвижение российских ИТ-продуктов и платформ в дружественные страны

После введения первичных и вторичных антироссийских санкций экспортная выручка индустрии ПО упала не менее, чем в два раза. В 2025 г. ожидается ускорение роста продаж, в частности, за счет прямого экспорта, а также трансфера технологий и создания СП в дружественных странах.

«Мир не будет прежним. При выборе ИТ-системы или сервиса пользователи теперь всегда будут оценивать риски. Благодаря компетенциям в информационной безопасности и создании качественных, независимых ИТ-продуктов, решения российских компаний набирают популярность в Индии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Наша задача – как разработчиков – развивать экспансию и конкурировать с зарубежными ИТ-гигантами во всех отраслях», - сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию «Труконф».

«2025 г. станет знаковым для российских ИТ-компаний, стремящихся выйти на международные рынки. В условиях глобальной цифровизации и ухудшения геополитической ситуации многие страны стремятся к технологическому суверенитету, потому что осознают риски зависимости от иностранных технологий. В этом контексте российские решения становятся важными альтернативами, поскольку мы уже прошли, а в некоторых областях еще только проходим, аналогичный путь трансформации. Цифровая зрелость многих предприятий и госучреждений в этих странах достигает новой фазы: одни готовы внедрять, другие понимают срочность изменений», - сказал Михаил Савиных, генеральный директор ИТ-компании Simpl.

«Российские продукты в области информационной безопасности имеют значительный экспортный потенциал. Это обусловлено ростом ИТ-угроз и спроса на современные инструменты защиты, недостатком во многих странах собственных продуктов в области информационной безопасности, а в некоторых случаях недоверием к западным решениям, гибкой ценовой политикой в рамках выхода на новые рынки, богатой экспертизой и высокой технологичностью российских продуктов. Несмотря на использование нерыночных инструментов борьбы в отдельных регионах мира, отечественные продукты выглядят очень достойно на фоне конкурентов не только в плане цены, но также функциональности и технологической зрелости», - сказал Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра компании Zecurion.

Изменения в Реестре отечественного ПО

Усиление требований к добавлению новых программных продуктов в Реестр отечественного ПО. Приоритет получит ПО частных коммерческих компаний, будут введены ограничения для инсорсинга и для кэптивных компаний. В Реестре ПО грядут изменения, которые окажут влияние на весь рынок.

«Требования, разработанные 10 лет назад для расширения доли рынка отечественных разработчиков за счет преференций по закупкам, носили юридический и экономический характер. После ухода зарубежных компаний из России нужно обеспечить технологическую независимость. Поэтому вводится обязательное требование совместимости с российскими ОС и дополнительное - с отечественными процессорами. Вводятся также ограничения на включение в Реестр ПО, разработанного госкорпорациями для своих нужд при наличии в Реестре аналогичных коммерческих продуктов. Это важно для защиты частного рынка, который часто более эффективен, но ограничен в ресурсах по сравнению с госкорпорациями», - сказал Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО».

«Хочется отметить планы Минцифры добавить дополнительное условие нахождения ИТ-продуктов госкомпаний в реестре российского ПО – наличие сделок с внешними заказчиками. Министерство намерено со следующего года отслеживать, кому отечественный вендор продает свое ПО, и разделять все сделки на совершенные внутри группы компаний и коммерческие продажи. Это должно стимулировать конкуренцию и освободить ценные ИТ-кадры, которые сейчас занимаются созданием отечественного, но невостребованного на рынке ПО», - сказал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис».

«Более совершенное регулирование — ключ к развитию ИТ-рынка с фокусом на импортоопережение. Новые требования к реестру ПО призваны повысить качество продуктов на системном уровне - обеспечить совместимость с отечественными процессорами, ускорить устранение уязвимостей, гарантировать локальную инфраструктуру для разработки. Усиление контроля за кэптивными компаниями снизит их долю на рынке, активизируя независимых поставщиков и их совместную работу в открытых проектах, например, по созданию инструментов разработки OpenIDE, не уступающих по качеству зарубежным. В результате разработка ПО будет в разы эффективнее», - сказал Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK.

Рост популярности облачных решений

Из-за сложностей с производством отечественного «железа», все больше компаний будут идти в направлении создания облачных решений. Это будет ускорять процессы внедрения, а следовательно, поддерживать темпы импортозамещения. Также будет облегчаться выход на рынки дружественных стран.

«Заказчики все чаще обращаются к облачным провайдерам для размещения своей инфраструктуры в безопасном периметре. По прогнозам, до 2028 рынок облачных технологий вырастет в четыре раза — до 464 млрд руб., с ежегодным темпом роста в 30%. Облачные технологии позволяют бизнесу значительно упростить процесс масштабирования инфраструктуры: в облаке легко регулировать объем используемых ресурсов и платить только за те услуги, которые действительно необходимы. В 2025 г. будет спрос на аттестованные облачные решения для КИИ: по нашим оценкам, данный сегмент ждет рост на 10-15%. При выборе провайдера останется важной прозрачность в вопросах информационной безопасности и наличие сертификатов, подтверждающих соответствие требованиям регуляторов», - сказал Антон Степанов, генеральный директор «Т1 Облако».

«В 2025 г. продолжится тренд на рост доли облачных решений в инфраструктуре компаний. Будут увеличиваться как объемы потребляемых ресурсов, так и их функциональность. На популяризацию облачных решений будут продолжать влиять дефицит вычислительных ресурсов на рынке, сложность с поставками и логистикой, дефицит квалифицированных ресурсов, необходимых для внедрения и эксплуатации локальной ИТ-инфраструктуры. Дополнительным стимулом могут стать законодательные инициативы государства и регуляторов по сокращению списка параллельного импорта, формальному определению на рынке провайдеров ИТ-услуг и т.п. Также хочется отметить рост уровня зрелости заказчиков, понимающих уровень безопасности облачных решений и возможность тем самым оптимизировать затраты на внедрения всего комплекса мер и продуктов ИБ», - сказала Анна Черникова, партнер, руководитель технологической практики «ТеДо».

«VK Tech предоставляет как облачные сервисы для малого и среднего бизнеса, так и программные платформы с услугами по поддержке и внедрению для крупного бизнеса. Мы оцениваем тренд как неоднозначный. С одной стороны видим рост использования облачных решений со стороны небольших компаний, которые, благодаря им получают большую гибкость в работе и возможность экономить ресурсы на поддержке собственной ИТ-инфраструктуры. С другой – крупный бизнес стремится к построению защищенных локальных инфраструктур, что, безусловно, связано с существующей конъюнктурой. Будущее — за комбинированными решениями», - сказали представители VK Tech.

Пристальное внимание к ИБ

Количество кибератак не снижается, поэтому стремление к кибербезопасности будет возрастать. Это касается как безопасности физических лиц от мошенников, так и защиты компаний и объектов КИИ государства от хакерских атак.

«Из-за участившихся атак на ИТ-инфраструктуру бизнес и госсектор нуждаются в результативной кибербезопасности. Растет интерес к услугам защиты периметра сети и реагирования на инциденты ИБ, анализу защищенности ИТ-инфраструктуры и проведению тестов на проникновение. Ранее требования регуляторов и нормативных правовых актов в части ИБ (импортозамещение, использование СЗИ, прошедших в установленном законодательством порядке оценку соответствия, и т. д.) были обязательными для госсектора. Сейчас тенденция меняется. Бизнес, например субъекты КИИ, также уделяет внимание соблюдению законодательства», - сказал Андрей Миняев, руководитель центра информационной безопасности компании «Диджитал Дизайн».

«В первой половине 2024 г. Россия заняла первое место по количеству утечек корпоративных баз данных, попавших в даркнет. Данный факт, а также принятие поправок к ст. 13.11 КоАП РФ, ужесточающих наказание за утечки персональных данных, мотивирует компании активно искать эффективные методы защиты информации и уделять особое внимание вопросам ИБ. К тому же бизнес, столкнувшись с уходом зарубежных ИБ-продуктов, находится в поиске удобных и функциональных отечественных аналогов. Российским вендорам неизбежно придется ускорить разработку решений, сохранив высокие стандарты качества и удобства использования», - сказал Али Гаджиев, директор по продукту компании Crosstech Solutions Group.

«Есть несколько причин повышения интереса к информационной безопасности. Во-первых, это агрессивность цифровой среды: частота атак остается высокой, не ослабевает хактивизм в попытках нанести репутационный и даже физический ущерб государству цифровыми методами. Во-вторых, регуляторы ужесточают требования к ИБ, и растут риски из-за их несоблюдения. В-третьих, увеличивается зависимость бизнеса от технологий и их бесперебойной работы. Если к этому добавить вынужденные изменения ИТ-ландшафта большинства организаций, создающие новые риски и требующие новых проектов по их устранению, то можно с уверенностью сказать, что внимание к ИБ это даже не тренд следующего года, а неотъемлемая часть актуальной повестки большинства компаний на ближайшие годы», - сказал Дмитрий Пудов, заместитель генерального директора NGR Softlab.