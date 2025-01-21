ИТ-холдинг «Т1» расширяет сеть партнеров-дистрибьюторов в области ИИ и Big Data

«Т1 ИИ» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключили соглашение о продвижении и внедрении графовой платформы «Мирион» от «Т1 ИИ». Платформа предназначена для анализа больших данных и оптимизации бизнес-процессов, способна решать широкий спектр задач: от выявления мошенничества до моделирования ИТ-инфраструктуры. Договор предусматривает право Axoft на поставку лицензий на ПО партнерам компании. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«Партнерство с компанией Axoft позволит расширить сеть дистрибуции, охватить новые сегменты рынка, сделать графовую платформу доступной для большего числа корпоративных клиентов. Axoft имеет значительный опыт в реализации крупных проектов в области больших данных и ИИ. Широкие сервисные и консультационные возможности нового дистрибьютора обеспечат удобство интеграции и обслуживания продукта для партнеров и их заказчиков», – сказал Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 ИИ».