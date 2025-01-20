ГК Softline завершила модернизацию сетевой инфраструктуры «Техкорм Нутришен»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, завершила проект по модернизации сетевой инфраструктуры ООО «Техкорм Нутришен». Это позволило повысить ее отказоустойчивость и производительность, а также обеспечить эффективность бизнес-процессов заказчика. Сейчас команда Softline занимается технической поддержкой не только сетевой, но и серверной инфраструктуры клиента. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Техкорм Нутришен» (INNUTRA) — производитель кормов и современных решений в области животноводства и птицеводства — обратился к группе компаний для усовершенствования ИТ-инфраструктуры. Эксперты ГК Softline провели аудит и составили дорожную карту, согласно которой в 2023 г. стартовал проект по миграции сетевой инфраструктуры с импортных решений на отечественные. На основе потребностей заказчика специалисты группы компаний предложили решения вендора Qtech. Выбор был обусловлен целым рядом факторов. Среди них — возможность собрать полный стек оборудования, интерфейс системы управления, оперативная поставка и наличие трехлетней гарантии «из коробки». В 2024 г. была проведена дозакупка, установка и пусконаладка новых устройств для ядра сети. После успешной миграции ГК Softline продолжает оказывать заказчику техподдержку.

«С ГК Softline нашу компанию связывает несколько лет плодотворного сотрудничества, и этот проект не исключение. Теперь сетевая инфраструктура компании опирается на отказоустойчивое решение, которое позволяет не останавливать работу, при выходе из строя даже нескольких сегментов. До модернизации мы имели риск остановки критически важных процессов, который сейчас сведен к минимуму», — отметил Александр Бавин, руководитель отдела информационных технологий, ООО «Техкорм Нутришен»

«Партнерство с ГК Softline открывает доступ к нашим продуктам для большего числа заказчиков и гарантирует высокое качество обслуживания. Надеемся, что новые совместные проекты будут способствовать развитию решений, которые мы предлагаем клиентам», — сказал Михаил Кузин, руководитель проектов QTECH.

«Хотелось бы отметить клиентоориентированный подход вендора, который помогал с логистикой и принимал участие в решении различных вопросов. Благодаря обратной связи от “Техкорм Нутришен” нам удалось существенно улучшить ИТ-инфраструктуру заказчика, осуществив миграцию на отечественный стек оборудования и ПО. Эксперты Softline готовы оказывать круглосуточную техподдержку и открыты для новых проектов», — отметил Георгий Марченко, менеджер по работе с комплексными проектами ГК Softline.