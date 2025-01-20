«Билайн.Аналитика»: трафик на Rutube с начала 2024 года вырос более чем в четыре раза

Интерес пользователей к отечественным видеосервисам в России только растет. Это подтверждают и результаты исследовательского сервиса «Билайн.Аналитика».

Мобильный трафик на российский видеохостинг Rutube в среднем с начала 2024 г. вырос почти в четыре раза. Больше всего сервис среди клиентов «Билайна» используют мужчины (55,1%), женщины чуть меньше — 44,9%. Лидируют мужчины и по количеству трафика на Rutube — 53,4% против 46,6%. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Запрос у пользователей на доступ к отечественным видеосервисам и беспрепятственному получению контента будет только расти. Учитывая это, «Билайн» для своих клиентов сделал безлимит на популярные российские видеохостинги — Rutube, «VK Видео», «VK Клипы», а также другие востребованные видеосервисы, пользоваться которыми можно без ограничений не только в праздники, но и в другие дни.

Воспользоваться опцией «Безлимит на видео» можно бесплатно. Достаточно перейти на «Тариф UP» с наибольшим объемом трафика.