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BIA Technologies повысила производительность высоконагруженных 1С-систем в Melon Fashion Group

Эксперты ИТ-интегратора провели аудит продуктивности работы 1С-систем fashion-ретейлера России Melon Fashion Group, управляющего брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

Компания использует ИТ-систему на базе «», которую при необходимости дорабатывает собственная ИТ-служба. Эта платформа автоматизирует работу многих подразделений и соответствует решениям класса ERP. Для ускорения работы «1С» в периоды пиковой нагрузки и снижения негативного влияния на бизнес-процессы было решено провести аудит системы.

«Аудиты информационных систем играют ключевую роль в обеспечении стабильной работы компаний. Бизнес-процессы не должны останавливаться из-за непредвиденных сбоев в корпоративной системе. В период наблюдения за системой заказчика мы фиксировали более 10 тыс. блокировок в день. Наши специалисты выявили возможности для улучшения работы серверов приложений и СУБД, составили список критических процессов с длительным выполнением кода, а также решили проблемы с конфликтами блокировок. В результате соблюдения рекомендаций после аудита Melon Fashion Group ускорили выполнение процессов, в частности проведение документов», – отметил коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик.

«Сотрудники нашего ИТ-департамента были задействованы на внутренних проектах, поэтому данную задачу делегировали сертифицированным экспертам по «1С», которые имеют опыт аудита, внедрения и поддержки сложных нетиповых конфигураций. После выполнения рекомендаций BIA Technologies система стала работать стабильно: ранее при пиковых нагрузках, например в отчетные периоды, выполнение других задач резко замедлялось, теперь же это стало настоящей редкостью. Это действительно позитивный результат, который подтверждает эффективность принятых мер», – сказали представители Melon Fashion Group.

После завершения аудита ИТ-служба fashion-ретейлера получила подробный отчет с комплексом мер по повышению производительности системы «1С». Эксперты BIA Technologies поделились предложениями по снижению нагрузки на сервера приложений и СУБД, оптимизации резервных мощностей для перераспределения высокой нагрузки при создании отчетов за длительные периоды. Также специалисты дали рекомендации для устранения конфликтов блокировок, перечень компонентов, время отклика которых является наиболее показательным с точки зрения работоспособности всей системы и требует пристального контроля со стороны ИТ-службы.

В рамках проекта BIA Technologies дополнительно выполнили для Melon Fashion Group аналогичный аудит для других конфигураций «1С».

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