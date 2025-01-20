Анатолий Гарбузов: «Московская техническая школа» и НИТУ МИСИС запустили курс по квантовым технологиям

Образовательный проект «Московская техническая школа» совместно с Университетом МИСИС открыли программу «Прикладные квантовые технологии». С ее помощью столичные промышленники смогут повысить квалификацию и углубить знания в области квантовых вычислений, квантовой криптографии и других передовых направлений. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сегодня московская промышленность — современный и наукоемкий сектор, где высокотехнологичные решения не только создаются, но и активно применяются в производственном процессе. Новый курс “МТШ” нацелен на формирование у промышленников передовых компетенций в области квантовых технологий, изучение трендов и перспектив развития направления, а также задач, которые могут быть поручены квантовым компьютерам и искусственному интеллекту. Улучшение компетенций столичных инженеров в этой сфере открывает новые горизонты для различных отраслей экономики», – сказал Анатолий Гарбузов.

Онлайн-курс запущен в рамках направления «Технологии связи» и рассчитан на 50 академических часов. Участники познакомятся с областью применения квантовых технологий в промышленности и обсудят их перспективы развития. Ключевыми элементами обучения станут основы квантового программирования и квантовых алгоритмов, управление квантовым процессором.

«Сегодня в МИСИС представлены все сферы квантовых технологий: вычисления, коммуникации, сенсоры. Основы этих исследований в университете заложил лауреат Нобелевской премии Алексей Абрикосов, заведующий кафедрой теоретической физики вуза в 1975–1990 гг. Наши эксперты помогут слушателям курса создавать проекты, востребованные в квантовых коммуникациях и криптографии, а также научат методам обработки квантовой информации с акцентом на коррекцию ошибок», – сказал проректор по дополнительному образованию НИТУ МИСИС Вадим Петров.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что благодаря образовательному проекту «Московская техническая школа» редким производственным специальностям обучились более четырех тысяч инженеров. Всего же больше чем за три года существования проекта квалификацию повысили свыше 13 тыс. человек. Образовательная инфраструктура «МТШ» постоянно расширяется, разрабатываются актуальные и востребованные программы обучения – сегодня их создано более 200. Помимо программ проводят мастер-классы, вебинары, экспертные советы и конференции.