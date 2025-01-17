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В новогоднюю ночь абоненты «Летай» совершили 143 тыс. звонков

«Летай» изучил активность абонентов в новогоднюю ночь. В первый час 2025 г. жители Татарстана совершили свыше 143 тыс. звонков, загрузили порядка 19,5 ТБ медиафайлов и отправили в шесть раз больше SMS, чем ночью последнего понедельника 2024 г. Об этом свидетельствуют обезличенные данные оператора. Вероятно, жители Татарстана разделяли первые мгновения нового года с родными и близкими на расстоянии. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Таттелеком».

Всего за прошлый год «Летай» построил 64 базовые станции (БС) и провел модернизацию порядка 350 площадок на сети. Так, в Большой Атне, Чистополе и Рыбной Слободе за счет введения новых диапазонов LTE увеличилась скорость передачи данных для местных жителей. Меньше белых пятен стало и на дороге Алексеевское – Альметьевск, которая в будущем станет частью трассы Шали (М-7) – Бавлы (М-5). За год на участке модернизировали 12 БС для обеспечения бесперебойной коммуникации в движении.

Только в декабре 2024 г. работы по укреплению сети затронули 18 населенных пунктов республики. К примеру, на М-12 в Елабужском районе появилась еще одна точка связи. Новую площадку также установили в Набережных Челнах: качество голосового и пакетного трафиков повысилось для жителей поселка Орловка и ЖК «Притяжение». Скорость мобильного интернета увеличилась в два раза для новошешминцев и в 1,5 раза для пестречинцев. Модернизировали площадки также в Высокогорском районе и в поселке Осиново Зеленодольского района.

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