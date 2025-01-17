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«СберТех» представил инфраструктурное решение для централизованного управления взаимодействиями приложений и систем Platform V Synapse API Mesh

«СберТех» представил Platform V Synapse API Mesh — комплексное инфраструктурное решение для централизованного и безопасного управления взаимодействиями приложений и систем. Решение охватывает все этапы жизненного цикла API, включая проектирование, документирование, публикацию, аналитику и оптимизацию, и позволяет компаниям значительно ускорить вывод продуктов на рынок.

Platform V Synapse API Mesh разработан на современном отечественном стеке технологий и адаптирован к высоким нагрузкам. Набор инструментов мониторинга позволяет отслеживать потребление API, контролировать безопасность, производительность и доступность системы. Одним из преимуществ решения является возможность использования как внутреннего API-шлюза, так и подключение дополнительных интеграционных шлюзов, что дает возможность компаниям выбирать наиболее подходящие инструменты для своих задач.

Для упрощения работы с API в Platform V Synapse API Mesh используется централизованный каталог версионных API и документации. Хорошо структурированная документация способствует ускорению разработки приложений и формированию положительного пользовательского опыта. Также благодаря применению готовых шаблонов сокращаются рутинные операции, позволяя командам сосредоточиться на ключевых бизнес-задачах.

Platform V API Mesh входит в интеграционную платформу Platform V Synapse, и его функциональность может быть расширена средствами автоматизации процессов разработки, тестирования и эксплуатации интеграционных приложений. Это значительно упрощает создание публичных сервисов с большим количеством внутренних взаимодействий или сложными сценариями прикладной интеграционной логики.

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