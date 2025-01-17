«Перекресток» увеличил штат роботов-мойщиков более чем в пять раз

Торговая сеть «Перекресток» внедрила в свои супермаркеты более 45 новых роботов-мойщиков PUDU. В результате расширения за шесть месяцев с начала реализации проекта в супермаркетах Москвы, Иваново, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Сочи, Краснодара, Санкт-Петербурга в работу запущено 56 автоматизированных сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Перекрестка».

Инициатива по внедрению автоматизированного способа уборки торгового зала стартовала летом 2024 г. в рамках общего развития прикладных технологий и повышения эффективности бизнес-процессов. Главной целью проекта стало выявление оптимального способа уборки и поддержания чистоты торгового пространства супермаркетов.

Перекресток Перекресток » увеличил штат роботов -мойщиков более чем в пять раз

В рамках пилота в девяти супермаркетах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи появилось 11 роботов, которые заменили поломоечную машину и оператора. В результате было выявлено, что один такой новый «сотрудник» способен облегчить ручной труд и ускорить процесс клининга, убирая площадь 1000 м2 за один час. Кроме этого, использование роботов позволило сократить расход воды и моющих средств в 10 раз.

Помимо качественной уборки и экономии трудозатрат, из положительных аспектов работы отмечается практически полная автономия. Роботы самостоятельно меняют воду и выполняют зарядку, сотрудникам нужно только чистить фильтр и запускать программу уборки в приложении. При этом заряда роботизированного уборщика хватает на девять часов, а сама зарядка занимает не более четырех часов.

«Торговая сеть «Перекресток» поддерживает высокий темп цифровизации и автоматизации всех бизнес-процессов, включая технологии в наших супермаркетах и работу команды. Внедряя новые продукты или проекты, мы стремимся оптимизировать трудозатраты сотрудников и перенаправлять эти ресурсы на другие задачи. Поиск оптимальных решений – это то, чем мы занимаемся постоянно, чтобы наши клиенты могли совершать покупки с еще большим комфортом, — сказал Александр Чухонцев, директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекресток».

Кроме автоматизации процессов клининга, «Перекресток» работает над роботизацией инвентаризации. Также в некоторых супермаркетах торговой сети можно встретить весы с искусственным интеллектом, электронные ценники и аудиобейджи. В планах компании продолжать технологизацию супермаркетов, а также введение в эксплуатацию еще 90 роботов-мойщиков.