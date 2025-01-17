«МегаФон» ускорил интернет в деревнях Ивановской области

Почти 4000 жителей старинных сел Тейковского района будут обеспечены мобильным интернетом и уверенным сигналом связи на всей территории населенных пунктов. «МегаФон» улучшил качество связи, увеличил зону покрытия и ускорил мобильный интернет на 30% для абонентов, установив дополнительное оборудование в диапазоне 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба оператора запустила дополнительные низкочастотный и высокочастотный 4G-слои сети, которые обеспечивают более высокую скорость интернета и расширенный радиус покрытия, что особенно актуально в сельской местности. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети.

В Тейковском районе цифровые изменения затронули поселок Нерль, села Крапивново, Новое Горяново, Светлый и деревню Большое Клочково. Улучшения коснулись жилой зоны, административных зданий и социальных учреждений и помогли местным жителям и туристам сделать пользование цифровых сервисов более комфортным.

«Мобильный интернет облегчает и ускоряет решение бытовых и повседневных задач независимо от местонахождения абонента, неважно отдыхаете вы в санатории или живете в поселке. Наши технические специалисты постоянно развивают сеть не только рядом с популярными достопримечательностями в городах, но и в отдаленных населенных пунктах. Всего за 2024 г. с помощью дополнительного низкочастотного диапазона 800 МГц зона покрытия была увеличена более чем в 70 деревнях и селах», — сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.