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Компания SimpleOne подвела итоги 2024 года

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, представил результаты работы за 2024 г. Компания укрепила позиции на рынке и реализовала серию масштабных проектов. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Внедрения

В 2024 г. SimpleOne стала поставщиком решений для компаний, в том числе для осуществляющих переход с зарубежных решений на отечественные аналоги. Среди знаковых проектов — внедрение ITSM-системы в торговой сети «Детский мир», где автоматизация процессов оказания ИТ-услуг позволила повысить качество поддержки розничной сети магазинов.

Алмазодобывающая компания АЛРОСА перешла на SimpleOne ITSM, что обеспечило бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры на территориально распределенных производственных объектах.

В финансовом секторе реализован проект для банка «Уралсиб» — запущен корпоративный портал «Единое окно» на базе ESM-платформы SimpleOne.

Технологический сектор также продемонстрировал интерес к решениям SimpleOne. Производитель систем хранения данных «Аэродиск» и ИТ-компания «Инфосистемы Джет» мигрировали с зарубежных систем на отечественную ITSM-платформу.

В производственном секторе был завершен проект по внедрению ITSM-системы для пивоваренной компании «Балтика». В государственном секторе — внедрение ITSM-системы в ФКУ «Соцтех», что позволило создать единую систему технической поддержки информационных ресурсов организаций социального блока Минтруда России.

Признание и высокие рейтинги

На фоне активного роста российского ИТ-рынка и увеличения спроса на отечественные решения компания впервые вошла в рейтинг CNews 300 крупнейших ИТ-компаний России.

Также компания заняла второе место в рейтинге крупнейших поставщиков ITSM-систем России по финансовым показателям 2023 г., продемонстрировав устойчивый рост бизнеса.

Запуск маркетплейса

В ноябре 2024 г. компания запустила маркетплейс готовых решений от технологических партнеров. Решения на маркетплейсе расширяют функциональные возможности продуктов SimpleOne. Это позволит заказчикам быстро получать готовые решения.

Пятилетний юбилей и планы развития

В июле 2024 г. компания SimpleOne отметила пятилетие. За это время вендор прошел путь от стартапа до признанного разработчика корпоративных решений. Продукты SimpleOne используют крупнейшие компании России.

«2024 г. для компании SimpleOne выдался весьма насыщенным и интересным, во многом даже инвестиционным. Мы продолжили развитие наших базовых продуктов – ITSM и ESM-платформы. Много работали над расширением функциональных возможностей и улучшением пользовательского опыта. Компания существенно расширила свою продуктовую линейку, и по каждому новому продукту появились обученные партнеры, грамотный маркетинг и первые клиенты. Мы сделали дополнительные шаги по международному продвижению. После участия в ИТ-выставке в Дубае у нас появилось несколько новых партнеров. В этом году была запущена программа технологического партнерства и открыт маркетплейс партнерских решений. Заложен хороший фундамент для дальнейшего развития в следующем году», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

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