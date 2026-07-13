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Власти установили для детей нормы пользования гаджетами. До 16 лет - не более двух часов в день

Министерство просвещения сформулировало лимиты на использование гаджетов детьми. Обязанность донести до несовершеннолетних информацию о вреде длительного использования электронных устройств и пользе ограничений возлагается на родителей и педагогов.

Возрастные ограничения

Минпросвещения России установило нормы использования гаджетов несовершеннолетними. Министерство направило в регионы методические рекомендации по регулированию доступа к цифровым технологиям в зависимости от возраста, пишет «Интерфакс».

Необходимо максимально исключить использование гаджетов детьми до 2-3 лет, говорится в документе. В 2-3 года можно давать устройства не более чем на 20 минут в день, в 3-7 лет — только на один час в день, в 7-11 лет — на 1,5 часа (до 30 минут за один сеанс), в 11-16 лет — на два часа.

«Ключевая задача — формировать безопасный цифровой опыт, адаптированный к возрастным особенностям, начиная с раннего детства», — говорится в документе. По мере взросления подростка родители и педагоги должны доступно донести до него информацию о вреде долгого использования электронных устройств, отметили авторы письма.

Телевизор менее опасен

Необходимость введения ограничений объясняется нарушением принципов «сенсорного воспитания» ребенка и рисками возникновения зависимости. «Цвет должен структурировать мир, а не вызывать "визуальный удар". Кроме того, такая гиперстимуляция может рассматриваться и как компенсаторный механизм — замещение серой повседневности яркими визуальными образами, тем самым увеличивая зависимость от гаджетов», — указано в письме Минпросвещения.

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magnific.com/pressfoto
Минпросвещения рекомендовало родителям и учителям ограничить время использования гаджетов детьми и обсуждать с ними сюжеты компьютерных игр

Представители министерства прописали также лимиты на просмотр телевизора, вред от которого меньше. В 3-7 лет можно его смотреть 30 минут в день, в 8-10 — около часа, в 11-14 лет — 1,5 - 2 часа, в 14-18 лет — до трех часов в день с перерывами каждый час.

«Как подчеркивают офтальмологи, что касается просмотра телевизора, то здесь ограничения не такие строгие. Телевизор, как правило, располагается от глаз дальше, чем экран компьютера. Смотрит его ребенок, находясь на диване, а не на стуле, поэтому и вред от телевизора меньше. Однако это не значит, что можно сидеть перед ним часами», — сообщается в письме.

Что смотреть и как смотреть

При просмотре компьютерных игр необходимо отдавать предпочтение обучающим и развивающим сюжетам и обсуждать их с детьми, «формируя адекватное восприятие информации», считают в министерстве.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Родителям и учителям рекомендуется активнее использовать традиционные формы воспитания (подвижные игры, творчество, семейное общение), заменить экранное время на игры с реальными игрушками, а в 15-17 лет обязательно чередовать сидение перед экраном с выполнением упражнений на коррекцию осанки.

В реальности среди детей 6-10 лет 73% проводят с гаджетами в руках в среднем по три часа в день, а 94% подростков в возрасте 15-17 лет — около пяти часов в день, приводил CNews в марте 2026 г. результаты опроса «Взрослые и дети в интернете» от «Лаборатории Касперского». По сравнению с исследованием 2024 г., доля детей, которые пользуются гаджетами для игр и просмотра видеоконтента, стала выше. В основном школьники смотрят видеоконтент и мемы (87%), играют в игры (84%) и общаются в соцсетях и мессенджерах (74%).

Анна Любавина

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