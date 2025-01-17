Анатолий Гарбузов: Столичные производители электроники предлагают высокотехнологичные решения и расширяют ассортимент

Выпуском компьютеров, оптики и электроники в столице занимаются около 370 компаний, на которых трудятся более 30 тыс. человек. При поддержке города они укрепляют позиции на рынке, наращивают производство, расширяют ассортимент и предлагают высокотехнологичные решения для различных задач. Об этом сообщает министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Созданный в Москве благоприятный инвестиционный климат позволяет компаниям успешно развиваться, создавать конкурентоспособную продукцию и уверенно отвечать растущим запросам рынка. Столичные промышленники выпускают компьютеры, сетевые, звуковые и видеоплаты, коммуникационное и другое востребованное оборудование. Например, один из производителей вычислительной техники изготовил в 2024 г. свыше 125 тыс. единиц мониторов, системных блоков, а другая компания изготовила свыше 400 тыс. электронных модулей, приборов и других электронных изделий», – отметил Анатолий Гарбузов.

Столичный производитель «РДВ Технолоджи» выпускает более 450 конфигураций сертифицированной российской вычислительной техники: серверы, системы хранения данных, системные блоки, мини-компьютеры, моноблоки и мониторы. В 2023 г. на заводе изготовлено более 125 тыс. устройств, что на 12% превышает результаты 2023 г.

«Все наши устройства внесены в реестр российской промышленной продукции и отвечают требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. Мы рекордсмены в отрасли по числу реестровых записей – их более 700. Компания продолжает расширять свой ассортимент. В нашем модельном ряду: серверы, клиентские решения и мониторы», – сказал вице-президент компании Сергей Акопов.

Другой столичный разработчик, производитель и поставщик электронных устройств для различных отраслей промышленности – «АТБ Электроника» – предлагает полный перечень услуг по созданию печатных плат, электронных модулей, приборов и других электронных изделий: от проектирования печатных плат и корпусных решений до сборки и испытаний готовой продукции.

«Наша компания постоянно наращивает производственные мощности, обновляет парк оборудования и расширяет ассортимент поставляемой продукции. Так, в 2024 г. производственный парк компании был усилен двумя трафаретными принтерами и двумя 13-зонными печами конвекционного оплавления, а также произведена пуско-наладка и запуск автоматической системы селективной пайки. Благодаря модернизации производства и увеличению мощностей в текущем году компанией суммарно выпущено различных устройств более 400 тыс. единиц что на 15% превышает показатели 2023 г.», – сказал технический директор компании Степан Фионов.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В столице действует более 4,5 тыс. промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тыс. человек. Ежегодно в городе открывают 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов.

Сегодня столичным промышленникам доступно свыше 20 системных инструментов, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и создают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий. Это, в свою очередь, способствует повышению конкурентоспособности московских предприятий на мировой арене и укрепляет экономику города.