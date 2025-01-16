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В России реализовали крупнейший в мире проект по аэрофотосъемке с БАС

Группа компаний «Геоскан» по заказу Правительства Московской области провела аэрофотосъемку территории региона с помощью беспилотных авиационных систем. Съемки проводились на территории более 37 тыс. кв. км – это рекорд по площади АФС в мировой практике для одного полевого сезона. По результатам работ был создан цифровой ортофотоплан области, который будет использован для обновления базы геопортала Подмосковья. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Проект выполнялся с помощью БАС «Геоскан 201», «Геоскан 701» и «Геоскан Gemini». В ходе полетов были получены фотоснимки с пространственным разрешением до пяти см/пикс, что позволило создать цифровой ортофотоплан территории населенных пунктов в масштабе 1:500.

Полевые работы проводились в течение семи месяцев. В среднем специалисты «Геоскана» снимали около 200 кв. км. в день, а максимальная площадь за сутки – тысячу кв. км. Суммарный налет всех беспилотников составил 4,5 тыс. часов. За это время было сделано более пяти млн фотографий.

«Проект беспилотной съемки в Московской области стал настоящим вызовом с точки зрения организации — была проведена большая работа по обеспечению безопасности и согласованию полетов, нам удалось выполнить проект за рекордные 7 месяцев и с лучшим разрешением. Для сравнения, в прошлый раз Подмосковье в меньшем масштабе 1:2000 снимали целых 2 года. Это показатель эффективности наших систем и профессионализма команды», — сказал директор департамента услуг группы компаний «Геоскан» Илья Демко.

Для повышения безопасности полетов «Геоскан» впервые применил UTM-систему «Небосвод», интегрированную со станцией управления полетами Geoscan Planner. Система позволяет видеть находящиеся в воздухе беспилотные воздушные судна и вовремя реагировать на конфликтные ситуации.

Предыдущий рекорд по площади АФС был также установлен «Геосканом» в 2017 г. Тогда для проекта по созданию 3D-модели Тульской области было отснято 25 тыс. кв. км.

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