Свыше 15 тыс. единиц лесной техники подключено к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Продолжается активное подключение транспортных средств лесопромышленной отрасли к платформе мониторинга на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС». На сегодняшний день более 14 тыс. предприятий подключили уже свыше 15 тыс. единиц лесной техники к платформе АО «ГЛОНАСС» для передачи данных о движении во ФГИС Лесного комплекса. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Половину зарегистрированных транспортных средств — свыше 6000 — владельцы подключили с начала января 2025 г., в период новогодних праздников. Значительная часть компаний начали регистрировать свой автопарк только в конце декабря 2024 г. – число обращений увеличилось десятикратно по сравнению с ноябрем 2024 г.

«АО «ГЛОНАСС» регистрирует весь входящий поток – в среднем около 500 новых пользователей ежедневно за первую половину января. Понимая, что основная нагрузка начнется только в январе, с момента вступления в силу требований законодательства, АО «ГЛОНАСС» обеспечивает круглосуточную работу сервисов и поддержку пользователей, которая не останавливалась в минувшие праздничные и выходные дни. Дополнительно из-за увеличения потока выше прогнозов АО «ГЛОНАСС» оперативно увеличило штат службы поддержки. В каждом регионе работают официальные партнеры АО «ГЛОНАСС», которые помогают на местах, выдают и устанавливают СИМ-карты и необходимое оборудование», – сказал управляющий директор по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО «ГЛОНАСС» Дмитрий Рубцов.

АО «ГЛОНАСС» выдало владельцам лесной техники почти 50 тыс. SIM-карт, часть – более месяца назад. При этом пользователи только в январе 2025 г. начали проходить необходимые процедуры финального подключения и идентификации аппаратуры спутниковой навигации для финальной передачи данных во ФГИС Лесного комплекса.

С начала 2024 г. Рослесхоз, Минпромторг России совместно АО «ГЛОНАСС» провели эксперимент по интеграции ФГИС Лесного комплекса с «ЭРА-ГЛОНАСС». Эксперимент охватил три региона – Архангельскую, Ульяновскую и Костромскую области. Подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС» техника наработала свыше 10 тыс. часов, за которые преодолела более 257 тыс. километров – это в четыре раза больше общей протяженности границ России. В рамках эксперимента для отработки механизмов оснащения аппаратурой спутниковой навигации было оборудовано 60 различных моделей лесной техники, владельцы которой являются десятки крупных, средних и малых предприятий. Проект подтвердил эффективность и готовность использования действующей госинформсистемы.