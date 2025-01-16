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Решение «1С:CRM» разработки фирмы «1С» и «1С-Рарус» заняло первое место в рейтинге CRM-систем 2024 по версии CNews

ИТ-издание CNews опубликовало рейтинг лучших CRM-систем на российском рынке по итогам 2024 года. Ознакомиться с полным рейтингом можно по ссылке.

Первое место в рейтинге заняли решения фирмы «» - «1С:CRM», разработкой, развитием и поддержкой которых занимается компания «1С-Рарус». В линейке «1С:CRM» представлены решения для автоматизации процессов малого, среднего и крупного бизнеса.

Аналитики CNews признали решения «1С-Рарус» лучшими по итогам сравнительного анализа характеристик: функциональность (основные и дополнительные возможности), наличие отраслевых решений, варианты поставки и ценовая политика.

Современный бизнес нуждается в эффективном управлении клиентскими данными, анализе маркетинга и отслеживании продаж. Разработчики «1С-Рарус» постоянно совершенствуют функциональность программных продуктов, расширяют аналитические возможности и дополняют их искусственным интеллектом.

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