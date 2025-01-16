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Опрос «СберАналитики»: 82% российских компаний ведут бизнес-аналитику на отечественных BI-платформах

Большинство российских компаний успешно справляются с импортозамещением информационных технологий: лишь 18% отечественных предприятий и организаций продолжают работать на иностранных BI-платформах (Business Intelligence — комплекс инструментов, методик и технологий для сбора, обработки и анализа данных). Таковы результаты опроса «СберАналитики», проведённого среди ИТ-директоров компаний России в ноябре 2024 г.

Опрос показал: сейчас 82% предприятий ведут бизнес-аналитику на отечественных платформах — год назад таких было 77%. При этом 70% компаний довольны качеством российского ПО, и за год уровень удовлетворённости в этой сфере вырос на 7 процентных пунктов.

Одной из ключевых задач для предпринимателей остаётся импортозамещение систем кибербезопасности. Так, 36% представителей малого, среднего и крупного бизнеса разработали собственные решения для этой сферы.

Исследование проводилось на основе опросной онлайн-панели среди ста ИТ-директоров компаний в ноябре 2024 г. по всей России.

Исследования «СберАналитики» строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учётом их отраслевой и региональной специфики.

Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (NN 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000, 2795902) и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие сервиса.

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