МТС разогнала LTE для жителей «золотой столицы» Якутии

МТС модернизировала сеть в «золотом» центре Якутии – городе Алдан. После обновления скорость мобильного интернета на территории города увеличилась на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы на всей существующей телеком-инфраструктуре, расположенной на территории города Алдан, где постоянно проживают более 20 тыс. человек. Мобильный интернет ускорился на территории жилых кварталов, вблизи и внутри социальных учреждений, в том числе в сфере образования, медицины, спорта и культуры, в частности в Театре юного зрителя и Краеведческом музее, а также на производственных предприятиях.

«Мы планомерно улучшаем сеть по всей Республике, чтобы якутяне могли с комфортом пользовались цифровыми сервисами и преимуществами нашей экосистемы. Несмотря на отдаленность от Якутска – более 500 км – Алдан является одним из крупных городов региона, который вносит вклад в экономику Якутии и является одной из приоритетных точек нашей программы развития сети. Увидев возросшую нагрузку на существующую LTE-инфраструктуру в городе, мы провели технические работы для увеличения скорости интернета, чтобы жители могли более свободно общаться с родными и близкими по видеосвязи, грузить тяжелый контент, удалено работать и учиться, смотреть кино и сериалы и решать свои задачи с помощью технологий», — сказал директор МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.