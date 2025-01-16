«МегаФон» развивает LTE-сеть в Приморском крае

Новые скорости мобильного интернета стали доступны для жителей села Черниговка. В районном центре, где проживает более 10 тыс. человек, инженеры «МегаФона» запустили дополнительную базовую станцию стандарта LTE. После расширения телеком-инфраструктуры загружать данные на мобильные устройства абоненты могут на средней скорости 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря запуску нового оборудования удалось равномерно распределить нагрузку между телеком-объектами и сделать мобильный интернет более надежным и быстрым. Пользоваться сотовой связью стало комфортнее жителям более 10 черниговских улиц, в том числе на Партизанской, Октябрьской, Красноармейской, Ленинской. Устойчивый сигнал 4G доступен и для автомобилистов на участке федеральной трассы «Уссури», которая проходит через село. Транзитные путешественники с помощью цифровых карт могут найти в селе магазины, аптеки или автомобильные заправки, оплатить покупки с помощью мобильного приложения или загрузить музыку в дорогу.

«В Черниговке жители активно пользуются мобильным интернетом, на выходные и праздники сюда приезжают жители близлежащих поселений, они также часто выходят в Сеть. Наши аналитики посчитали, что в новогодние каникулы жители и гости села увеличили мобильный трафик на 48% относительно прошлого года. Расширение телеком-инфраструктуры позволяет обеспечить растущие цифровые потребности абонентов, увеличить число пользователей, которые могут одновременно подключиться к качественной мобильной связи на высоких интернет-скоростях», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Вместе с тем выходить в интернет и пользоваться звонками по технологии VoLTE в сети оператора теперь могут жители небольшого села Комиссарово в Ханкайском районе. Накануне новогодних каникул специалисты запустили здесь базовую станцию. В 2024 г. «МегаФон» запустил связь четвертого поколения в 20 селах, большая часть новых подключений к сети 4G пришлась на центральное Приморье — Черниговский, Хорольский и Ханкайский округа.