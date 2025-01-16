ИИ и робототехника: программа «Кода будущего» будет расширена

Проект «Код будущего» продолжается. В 2025 г. уже в рамках нацпроекта «Экономика данных» Минцифры дополнит программу курсами по робототехнике и ИИ-технологиям, включим профессиональный уровень программирования. Новый набор начнется летом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В прошлом учебном году курсы «Код будущего» окончили более 150 тыс. школьников 8-11 классов и студентов колледжей. А за все время существования проекта — более 250 тыс. ребят.

Участники проекта: 64% — мальчики, 36% — девочки, 71% — школьники 8-11 классов, 29% — студенты колледжей и техникумов.

Форма обучения: 56% участников занимались офлайн. Образовательные площадки были открыты в 87 регионах России. 44% предпочли онлайн-занятия.

Уровни подготовки: 76% выбрали начальный уровень. 22% осваивали базовый уровень. 2% обучались на продвинутых курсах.

Популярные языки программирования: Python — 69%, JavaScript — 11%, C++ — 6%, C# — 5%, «1С» — 5%.

Популярные направления: разработка игр, 1С-разработка, веб-разработка, аналитика данных, машинное обучение и ИИ, базы данных и SQL.

Подростки изучали языки программирования на более чем 250 курсах от 28 ИТ-компаний и вузов, разрабатывали собственные ИТ-проекты. Выпускники курсов получили сертификаты, которые могут добавить до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы-партнеры.