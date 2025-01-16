АльфаСтрахование оптимизирует операционный учет с Proceset

АльфаСтрахование и Инфомаксимум завершили пилотный проект по оптимизации управления операционного учёта. В результате удалось найти несколько ключевых гипотез для повышения эффективности и снижения трудозатрат сотрудников оперблока. В качестве решения была выбрана система активной бизнес-аналитики Proceset.

«Мы давно в теме оптимизации внутренних процессов и повышения эффективности, тестировали ряд иностранных решений, таких как Celonis, UiPath Process Mining и Kryon Process Discovery, но впечатляющего результата не получили, – рассказывает Елена Еремина, бизнес-партнёр по информационным технологиям, руководитель управления информационных систем Операционного блока АльфаСтрахование. – В 2024 году вновь решили обратиться к Process Mining и Task Mining, после тщательного изучения рынка выбрали российское решение Proceset».

Кейсом для проекта стало управление операционным учётом, поскольку эта область – одна из ключевых для обеспечения стабильности бизнес-процессов, минимизации издержек и повышения прозрачности операций.

Проект охватил 280 пользователей, а для анализа была сформирована фокус-группа из 88 сотрудников ЦОП Управления операционного учёта. С помощью решения Task Mining системы активной бизнес-аналитики Proceset была собрана и оцифрована активность пользователей за компьютерами, импортированы аналитические отчёты и предложены 8 гипотез для улучшения.

Елена Еремина отмечает, что использование Proceset позволило взглянуть на привычные процессы под новым углом: «5 гипотез мы взяли в проработку и проект признали успешным. Потенциальный экономический эффект можно оценить в 5 рублей прибыли на 1 рубль затрат. Планы на будущее большие, и это не только реализация гипотез, но и масштабирование системы Proceset на другие подразделения, а также выделение центра компетенций по процессной аналитике».

«Проект с АльфаСтрахование подтвердил, что технологии Process Mining и Task Mining могут кардинально изменить подход к управлению процессами, – комментирует Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум. – Proceset был создан с целью помочь компаниям строить эффективные стратегии развития на основе реальной картины выполнения их бизнес-процессов и бизнес-операций. Мы стремимся не просто опережать признанных мировых лидеров, а решать конкретные проблемы наших клиентов и рады, что Proceset помог АльфаСтрахование открыть новые горизонты для трансформации».