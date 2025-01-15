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«Р-Фон» с ОС «РОСА Мобайл» включен в реестр ПАК Минцифры России

Российский смартфон «Р-Фон», работающий под управлением операционной системы «РОСА Мобайл», включен в реестр программно-аппаратных комплексов (ПАК) Минцифры России. Запись под номером 25343 была сформирована второго декабря 2024 г. Решение подтверждает соответствие устройства строгим стандартам, функциональности, совместимости и информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Включение «Р-Фон» в реестр ПАК Минцифры России дает устройству значительные преимущества. Разработчики и производители «Р-Фон» смогут претендовать на нулевую ставку по налогу на прибыль и пониженный до 7,6% размер обязательного страхового взноса. «Р-Фон» становится ключевым элементом цифровой трансформации, обеспечивая информационную безопасность и независимость отечественных технологий.

«Р-Фон» является совместным проектом двух российских компаний НТЦ ИТ РОСА и «Рутек». Смартфон был представлен в декабре прошлого года. Сборка «Р-Фон» осуществляется на собственном производстве «Рутек» в Саранске, при поддержке правительства Республики Мордовия. Смартфон работает на базе мобильной операционной системы «РОСА Мобайл». Важным фактором безопасности «Р-Фон» является наличие написанных инженерами РОСА драйверов, обеспечивающих работу аппаратных компонентов смартфона. Такой подход гарантирует отсутствие недекларируемых возможностей аппарата.

В составе ОС «РОСА Мобайл» — браузер, почтовый клиент, мессенджеры, органайзер, текстовые и мультимедийные редакторы, а также другие базовые приложения, необходимые для повседневной деятельности. ОС поддерживает интеграцию с российскими офисными пакетами, системами документооборота и аналитическими платформами, что делает ее идеальным выбором для применения в отечественных экосистемах.

Особое внимание в «Р-Фон» уделено безопасности. В систему встроены, механизмы шифрования данных, централизованного управления доступом и защиты на уровне ядра операционной системы, что исключает возможность утечки информации или внешних вмешательств.

Генеральный директор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий: «"Р-Фон" — это не просто устройство, а яркий пример успешного сочетания передовых технологий и российских разработок. ОС "РОСА Мобайл" и драйверы, созданные нашей командой, обеспечивают надежность, безопасность и удобство использования, необходимые для реализации самых ответственных задач».

Генеральный директор компании «Рутек» Артуш Багдасарян: «Включение "Р-Фон" в реестр ПАК Минцифры России подчеркивает его статус высококачественного отечественного продукта, готового к решению задач любой сложности. Устройство станет важным элементом в цифровой трансформации страны, способствуя достижению технологической независимости и укреплению позиций российского ИТ-сектора на рынке».

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