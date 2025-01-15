Безопасность с искусственным интеллектом: «Ростелеком» расширил систему умного уличного видеонаблюдения в Тюмени

«Ростелеком» расширил систему умного уличного видеонаблюдения в Тюмени, завершив очередной этап работ по оснащению областного центра цифровыми видеосервисами. В 2024 г. специалисты компании установили 455 камер на 43 объектах: это скверы, набережная и другие озелененные территории. Часть устройств оснащены модулем видеоаналитики с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровые контролеры помогают следить за обстановкой в местах массового скопления людей, что повышает уровень безопасности в населенном пункте. Работы проведены в рамках контракта с департаментом информатизации Тюменской области.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «Сейчас региональная платформа видеонаблюдения объединяет в единый контур более 6,1 тыс. камер во всех муниципальных образованиях области, из них 4,6 тыс. установлена в Тюмени. Некоторые устройства дополнены функционалом биометрической видеоаналитики, которая ведет поиск и определение лиц. Система уже доказала необходимость в оперативно-розыскных мероприятиях: именно с ее помощью были выявлены люди, находящиеся в федеральном розыске».

Камеры оснащены инфракрасной подсветкой, влагоустойчивы, выдерживают температурную нагрузку от –40 °С до +60 °С и работают в круглосуточном режиме. Наблюдение ведется как в дневное, так и в ночное время суток.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Для подключения камер видеонаблюдения “Ростелеком” развернул волоконно-оптическую инфраструктуру с высокоскоростной передачей данных. Частота записи составляет не менее 25 кадров в секунду, что дает возможность зафиксировать даже самые мелкие нюансы происходящего. Трансляция ведется в HD-качестве. Изображение передается в центр обработки данных правительства Тюменской области по нашим защищенным высокоскоростным каналам связи».

У компании большой опыт в реализации проектов по организации городского видеонаблюдения по сервисной модели обслуживания. Провайдер использует различные типы камер и варианты их размещения в зависимости от целей наблюдения и необходимой детализации объектов в кадре.