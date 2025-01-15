Axelot WMS впервые в Туркменистане: автоматизирован складской комплекс компании USSAT Engineering

Компания из Туркменистана USSAT Engineering, первый клиент компании Axelot в этой стране, доверила управление работой склада системе Axelot WMS. Проект реализован на объекте площадью 15 тыс. кв.м, на котором хранятся различные типы товаров (оборудование, сантехника, стройматериалы), используемые в работах – всего порядка 15 тыс. SKU. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Главной задачей, которая стояла перед специалистами Axelot, была автоматизация всего цикла грузообработки, так как ранее заказчик не использовал WMS.

На складе реализованы типовые операции, поэтому адаптация Axelot WMS под специфику технологических процессов заказчика не вызвала никаких проблем. Основной сложностью проекта стала переработка интеграции между WMS и ERP и изменение бизнес-направления клиента с обеспечения стройплощадок на дистрибьютерский бизнес.

Непосредственно перед тем, как началась подготовка к запуску Axelot WMS на складе, заказчик решил перейти на новую ERP. В обновленной корпоративной информационной системе изменилось много наименований полей, регистров и документов, поэтому предварительно реализованную интеграцию между WMS и КИС пришлось существенно переработать. Интеграционным инструментом выступила Datareon Platform.

Переработка интеграции не сказалась на качестве подготовки к запуску WMS. Технические специалисты Axelot, находившиеся в Москве, были на связи с проектной командой в режиме 24/7 и помогали решать любые проблемы при настройке. Проект реализован в запланированные сроки.

В ходе проекта бизнес клиента претерпел ряд изменений и склад с обеспечения нужд застройщика был переориентирован на дистрибьютерское направление, что в корне поменяло процессы, организацию работы предприятия и структуру грузопотоков. Тем не менее, благодаря адаптационным возможностям Axelot WMS, систему удалось сконфигурировать с учетом этих изменений.

По итогу проекта все ключевые операции стали прозрачными, а ресурсы и площади склада заказчика теперь используются максимально эффективно.