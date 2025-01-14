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МТС Web Services запустила сервис для безопасной работы ИИ с персональными данными

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о запуске сегмента виртуальной инфраструктуры с GPU, аттестованного на соответствие требованиям 152-ФЗ по первому уровню защищенности. Сервис позволит компаниям безопасно работать в облаке с искусственным интеллектом, для обучения которого требуются персональные данные (ПДн). В него войдут все необходимые для обучения ИИ инструменты – от подготовленной для работы с персональными данными виртуальной инфраструктуры до специального ПО для взаимодействия с ML-моделями. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В сегмент виртуальной инфраструктуры с GPU можно будет перенести любые персональные данные: от контактной информации до биометрических данных и специальных наборов ПДн, таких как национальность, философские убеждения или медицинские данные. Их можно будет использовать для обучения искусственного интеллекта.

ML-модели смогут помогать врачам в постановке диагнозов и проведении исследований на основе данных пациентов, компании получат возможность с помощью ИИ обрабатывать информацию о покупателях и запускать чат-боты, которые в том числе смогут собирать ПДн.

Для обучения искусственного интеллекта на персональных данных в облаке компании смогут как использовать уже готовую для работы ML-платформу MWS, так и разворачивать в виртуальной инфраструктуре собственное ПО для обучения ИИ, а также собственные ML-модели.

Сервисом смогут пользоваться любые компании, работающие с персональными данными. Однако наиболее востребованным он будет в сфере здравоохранения, ритейла, e-commerce и финансовой отрасли.

«Важность искусственного интеллекта растет с каждым годом. Только за последний год продажи мощностей для его обучения выросли почти в четыре раза. Увеличивается и число собираемых компаниями персональных данных. Их анализ с помощью ИИ может помочь оптимизировать бизнес-процессы предприятий и значительно увеличить прибыль. При этом чтобы работать с ПДн, необходимо соблюдать требования по их безопасной обработке. Новый сервис позволит бизнесу не заниматься защитой данных самостоятельно, передав данные функции в облако. В рамках одного окна предприятия получат все необходимые для работы с ИИ инструменты: от защищенных для работы с ПДн вычислительных мощностей до специализированного ПО для обучения ML-моделей», - отметил директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов.

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